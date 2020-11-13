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    Суспільство

    Притула потрапив в антисемітський скандал

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    Сергій Притула потрапив в антисемітський скандал під час ефіру його програми на радіо - Притула потрапив в антисемітський скандал
    Сергій Притула потрапив в антисемітський скандал під час ефіру його програми на радіо

    Поведінку ведучого засудила єврейська громада і Комісія з журналістської етики

    Екскандидат у мери Києва, ведучий Сергій Притула потрапив в антисемітський скандал під час ефіру його програми «Посеред тижня» на «Радіо НВ».

    Про це повідомив Telegram-канал Об'єднаної єврейської громади України.

    «В ефір зателефонував якийсь Роман із Краматорська, який назвав святкування єврейського Нового року в Умані – «шабашем», а цадика Нахмана назвав «нациком хацманом». Притула не тільки не повідомив слухачам про неприпустимість використання радіо як рупора юдофобських висловлювань, а й, навпаки, вступив зі слухачем у доброзичливу бесіду і з приємною усмішкою повідомив, що «повністю поділяє його емоційне обурення» і «страшенно радий чути його в ефірі з таким хорошим настроєм», – йдеться в повідомленні.

    У громаді мають намір звернутися в поліцію Краматорська із заявою про відкриття кримінальної справи за ст. 161 КК України (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).

    Поведінку ведучого вже засудила Комісія з журналістської етики.

    «Комісія вбачає у вищезгаданому випадку порушення п. 15 Кодексу етики українського журналіста ... Комісія враховує значний досвід Сергія Притули у веденні прямих ефірів і не може розцінювати його дії як несвідомі або такі, які викликані розгубленістю через нову ситуацію. З огляду на суспільний резонанс, який викликав зазначений випадок, рівень охоплення аудиторії Радіо, глибокий рівень образ і можливі наслідки інциденту у вигляді подальшого розпалювання міжетнічної ворожнечі, Комісія оголошує ведучому прямого ефіру Сергієві Притулі та «Радіо НВ» публічне несхвалення», – сказано в рішенні комісії.

    Раніше екскандидат у мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула привітав чинного мера столиці Віталія Кличка з перемогою на виборах та заявив «Все, що не вбиває, робить сильнішим».

    Теги: ЗМІ радіо релігія скандал єврейський Новий рік Сергій Притула
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