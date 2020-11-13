Сергій Притула потрапив в антисемітський скандал під час ефіру його програми на радіо

Поведінку ведучого засудила єврейська громада і Комісія з журналістської етики

Екскандидат у мери Києва, ведучий Сергій Притула потрапив в антисемітський скандал під час ефіру його програми «Посеред тижня» на «Радіо НВ».

Про це повідомив Telegram-канал Об'єднаної єврейської громади України.

«В ефір зателефонував якийсь Роман із Краматорська, який назвав святкування єврейського Нового року в Умані – «шабашем», а цадика Нахмана назвав «нациком хацманом». Притула не тільки не повідомив слухачам про неприпустимість використання радіо як рупора юдофобських висловлювань, а й, навпаки, вступив зі слухачем у доброзичливу бесіду і з приємною усмішкою повідомив, що «повністю поділяє його емоційне обурення» і «страшенно радий чути його в ефірі з таким хорошим настроєм», – йдеться в повідомленні.

У громаді мають намір звернутися в поліцію Краматорська із заявою про відкриття кримінальної справи за ст. 161 КК України (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).

Поведінку ведучого вже засудила Комісія з журналістської етики.

«Комісія вбачає у вищезгаданому випадку порушення п. 15 Кодексу етики українського журналіста ... Комісія враховує значний досвід Сергія Притули у веденні прямих ефірів і не може розцінювати його дії як несвідомі або такі, які викликані розгубленістю через нову ситуацію. З огляду на суспільний резонанс, який викликав зазначений випадок, рівень охоплення аудиторії Радіо, глибокий рівень образ і можливі наслідки інциденту у вигляді подальшого розпалювання міжетнічної ворожнечі, Комісія оголошує ведучому прямого ефіру Сергієві Притулі та «Радіо НВ» публічне несхвалення», – сказано в рішенні комісії.

Раніше екскандидат у мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула привітав чинного мера столиці Віталія Кличка з перемогою на виборах та заявив «Все, що не вбиває, робить сильнішим».