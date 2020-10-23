«Тупа тварина»: Притула і Дубінський посварилися в прямому ефірі



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Притула і Дубінський посварилися в прямому ефірі

Притула назвав Дубінського «абсолютним мерзенником, який створював фейки»

Відомий шоумен, кандидат на посаду міського голови Києва від партії «Голос» Сергій Притула і народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський обмінялися образами на адресу один одного.

Скандал стався в прямому ефірі політичного ток–шоу «Право на владу».

Так, Дубінський звернувся до Притули: «Скільки в Києві ліній метро?». Кандидат на посаду мера Києва сказав, що не буде відповідати на питання людини, яку вважає «абсолютним мерзенником».

«Пані Наталю, з вашого дозволу, я дозволю собі не відповідати на запитання людини, яку я вважаю абсолютним мерзенником, людини, яка створювала фейки під час Революції Гідності, на якій гинули люди. Мені вкрай дивно бачити цього покидька у Вашій студії. Все–таки з мотивів гігієни якоїсь не буду опускатись до спілкування з цим чоловіком», – зазначив Притула.

«Коли тупа тварина балотується в мери Києва – це прикро, тому що кияни цього не заслужили. А ось коли така тупа тварина ще й дозволяє собі когось ображати – це подвійно дивно. Тому що це смішно. В принципі, ви свою оцінку отримаєте дуже скоро і дуже швидко. А нерозуміння того, скільки в Києві метро, скільки в Києві районів, як працює місцеве самоврядування, – це, в принципі, те, про що і потрібно говорити», – відповів йому Дубінський.

Притула, своєю чергою, сказав: «Так, звичайно. Поговоріть ще. Ця ваша мармиза дуже мене зараз тішить. До речі, дуже дивний випадок в історії спілкування пана Дубінського з моєю персоною. Перший раз в історії Дубінський, говорячи про мене, не використовує матюки. Мені здається, що це досягнення... Слухай, тобі що, Коломойський дозволив розмовляти сьогодні зі мною, чи що?».

«Я ж вам не «тикаю«, хоча ви і тварина», – відповів нардеп.

У лайку втрутилася ведуча ток–шоу Наталія Мосейчук.

«Пане Сергію! Пане Олександре! Я вас дуже прошу, ви схаменіться, зрозумійте, де ви сидите, на якому каналі. Це загальнонаціональний канал. Будь ласка. Неприємно. Правда, неприємно дуже за цю розмову», – сказала вона.

У відповідь Дубінський назвав Притулу «тупою твариною, яка балотується в мери Києва».

Зазначимо, що нардеп від «Слуги народу» публічно погрожував журналісту, який розслідував його діяльність.

Нагадаємо, що така поведінка нардепа може бути пов’язана з тим, що нещодавно Бігус оприлюднив розслідування про Дубінського.

Журналісти Bihus.info оприлюднили переписку Дубінського з Ольгою Семченко, главою медіахолдингу «Вести» і громадянською дружиною міністра доходів і зборів Олександра Клименка в уряді Януковича–Азарова.

Нагадаємо, 16 липня 2020 року на з'їзді партії «Слуга народу» за участі президента та вищих керівників країни Дубінський запропонував використовувати кримінальні справи проти оточення Кличка на місцевих виборах. Він зазначив: якщо «Слуга народу» діятиме однією командою, Кличко «попливе» і «не доживе до виборів». Перед цим нардеп додав: якщо він «чимось або кимось займається», то робить це, «поки людина не помре».