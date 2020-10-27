  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Притула привітав Кличка з перемогою на виборах: Все, що не вбиває, робить сильнішим

    • Розсилка
    Кандидат у мери Києва Сергій Притула - Притула привітав Кличка з перемогою на виборах: Все, що не вбиває, робить сильнішим
    Кандидат у мери Києва Сергій Притула

    «Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті», зазначив Притула

    Кандидат у мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула привітав чинного мера столиці Віталія Кличка з перемогою на виборах.

    Про це він повідомив у Facebook.

    «Віталія Володимировича вітаю з перемогою і зичу швидкої перемоги над коронавірусом! Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті», – написав він.

    За словами Притули, він сподівається, що Кличко буде працювати над вирішенням проблем успішніше, ніж під час попередньої каденції.

    Кандидат назвав «вкрай сумним», що «на сьомому році війни, в столиці воюючої країни, є можливим такий високий результат представника відверто проросійської політсили».

    «Це холодний душ для нашого суспільства. І причина замислитись над подальшими кроками, щодо спільної боротьби за викорінення таких колаборантів з політичної карти України!», – написав він.

    Притула заявив, що його результат на виборах – не такий як він очікував, але і не трагедія.

    «Все, що не вбиває, робить сильнішим! Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом на який я очікував, але й не трагедією вселенського масштабу», – написав він.

    Раніше американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер уже привітав Віталій Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.

    Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол «Рейтингу» свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

    26 жовтня стало відомо, що за за паралельним підрахунком партії «Удар» Кличко займає перше місце на виборах київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.

    За даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.

    Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.

    За даними Центрвиборчкому, явка виборців у Києві становила 34,42% або 728,395 тис. виборців.

    Віталій Кличко Київ вибори політика мер Сергій Притула
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies