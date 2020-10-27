Притула привітав Кличка з перемогою на виборах: Все, що не вбиває, робить сильнішим



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидат у мери Києва Сергій Притула

«Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті», зазначив Притула

Кандидат у мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула привітав чинного мера столиці Віталія Кличка з перемогою на виборах.

Про це він повідомив у Facebook.

«Віталія Володимировича вітаю з перемогою і зичу швидкої перемоги над коронавірусом! Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті», – написав він.

За словами Притули, він сподівається, що Кличко буде працювати над вирішенням проблем успішніше, ніж під час попередньої каденції.

Кандидат назвав «вкрай сумним», що «на сьомому році війни, в столиці воюючої країни, є можливим такий високий результат представника відверто проросійської політсили».

«Це холодний душ для нашого суспільства. І причина замислитись над подальшими кроками, щодо спільної боротьби за викорінення таких колаборантів з політичної карти України!», – написав він.

Притула заявив, що його результат на виборах – не такий як він очікував, але і не трагедія.

«Все, що не вбиває, робить сильнішим! Моя перша мерська кампанія закінчилась. Не з тим результатом на який я очікував, але й не трагедією вселенського масштабу», – написав він.

Раніше американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер уже привітав Віталій Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.

Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол «Рейтингу» свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

26 жовтня стало відомо, що за за паралельним підрахунком партії «Удар» Кличко займає перше місце на виборах київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.

За даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.

Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.

За даними Центрвиборчкому, явка виборців у Києві становила 34,42% або 728,395 тис. виборців.