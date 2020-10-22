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    Притула підписав Меморандум про співпрацю з Асоціацією ОСББ Києва

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    Підписання Меморандуму відбулося біля пам&rsquo;ятника Магдебурському праву в Києві - Притула підписав Меморандум про співпрацю з Асоціацією ОСББ Києва
    Підписання Меморандуму відбулося біля пам’ятника Магдебурському праву в Києві

    Меморандум орієнтований на всебічний розвиток у галузі ОСББ

    Кандидат у мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула зустрівся з представниками Асоціації ОСББ столиці. Наприкінці зустрічі політик та члени Асоціації підписали Меморандум про співпрацю.

    Підписання документу відбулося напередодні біля пам’ятника Магдебурському праву в Києві.

    Меморандум орієнтований на всебічний розвиток у галузі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у столиці. Зокрема, в документі йдеться про всебічну підтримку та розвиток співфінансування капітальних ремонтів та заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках. У тому числі, пропонуються шляхи збільшення фінансування спрямованих на це програм.

    Меморандум передбачає створення єдиного реєстру, що вміщатиме усі дані БТІ, технічних проектів та обстежень будинків у Києві. Також – вдосконалення механізму оформлення права власності земельних ділянок прибудинкових територій співвласниками квартир.

    Разом із тим, у документі йдеться про підтримку створення нових ОСББ у місті.

    Команда Притули поділяє ідеї, запропоновані членами Асоціації ОСББ, та готові брати відповідальність за їх виконання.

    Компетентними в розвитку цього напрямку є серед членів його команди є, зокрема, Ольга Гвоздік, Інна Волошина, Богатов Констянтин та Микола Політикін.

    Київ вибори ОСББ Сергій Притула
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