Притула підписав Меморандум про співпрацю з Асоціацією ОСББ Києва



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Підписання Меморандуму відбулося біля пам’ятника Магдебурському праву в Києві

Меморандум орієнтований на всебічний розвиток у галузі ОСББ

Кандидат у мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула зустрівся з представниками Асоціації ОСББ столиці. Наприкінці зустрічі політик та члени Асоціації підписали Меморандум про співпрацю.

Підписання документу відбулося напередодні біля пам’ятника Магдебурському праву в Києві.

Меморандум орієнтований на всебічний розвиток у галузі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у столиці. Зокрема, в документі йдеться про всебічну підтримку та розвиток співфінансування капітальних ремонтів та заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках. У тому числі, пропонуються шляхи збільшення фінансування спрямованих на це програм.

Меморандум передбачає створення єдиного реєстру, що вміщатиме усі дані БТІ, технічних проектів та обстежень будинків у Києві. Також – вдосконалення механізму оформлення права власності земельних ділянок прибудинкових територій співвласниками квартир.

Разом із тим, у документі йдеться про підтримку створення нових ОСББ у місті.

Команда Притули поділяє ідеї, запропоновані членами Асоціації ОСББ, та готові брати відповідальність за їх виконання.

Компетентними в розвитку цього напрямку є серед членів його команди є, зокрема, Ольга Гвоздік, Інна Волошина, Богатов Констянтин та Микола Політикін.