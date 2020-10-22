Притула підписав Меморандум про співпрацю з Асоціацією ОСББ Києва
Меморандум орієнтований на всебічний розвиток у галузі ОСББ
Кандидат у мери Києва від партії «Голос» Сергій Притула зустрівся з представниками Асоціації ОСББ столиці. Наприкінці зустрічі політик та члени Асоціації підписали Меморандум про співпрацю.
Підписання документу відбулося напередодні біля пам’ятника Магдебурському праву в Києві.
Меморандум орієнтований на всебічний розвиток у галузі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у столиці. Зокрема, в документі йдеться про всебічну підтримку та розвиток співфінансування капітальних ремонтів та заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках. У тому числі, пропонуються шляхи збільшення фінансування спрямованих на це програм.
Меморандум передбачає створення єдиного реєстру, що вміщатиме усі дані БТІ, технічних проектів та обстежень будинків у Києві. Також – вдосконалення механізму оформлення права власності земельних ділянок прибудинкових територій співвласниками квартир.
Разом із тим, у документі йдеться про підтримку створення нових ОСББ у місті.
Команда Притули поділяє ідеї, запропоновані членами Асоціації ОСББ, та готові брати відповідальність за їх виконання.
Компетентними в розвитку цього напрямку є серед членів його команди є, зокрема, Ольга Гвоздік, Інна Волошина, Богатов Констянтин та Микола Політикін.