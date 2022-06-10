  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. «Приват24» тимчасово не працюватиме: коли і чому
рус
    Суспільство

    «Приват24» тимчасово не працюватиме: коли і чому

    &laquo;ПриватБанк&raquo; проводитиме регламентні роботи&nbsp; - «Приват24» тимчасово не працюватиме: коли і чому
    «ПриватБанк» проводитиме регламентні роботи 
    фото з відкритих джерел

    Додаток та web-версія «Приват24» будуть недоступні у ніч на 12 червня

    «ПриватБанк» у ніч на 12 червня проводитиме черговий етап регламентних робіт у додатку «Приват24». Сервіси не працюватимуть. Про це повідомляє прес-служба банку.

    Сервіси будуть на паузі до 5 ранку.

    «Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку – додаток та web-версія «Приват24» будуть недоступні», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше «Приватбанк» пояснив, скільки готівки українці можуть знімати з карток. Так, клієнти банку можуть знімати з карток готівку в банкоматах банку у сумі до 100 тис. грн на добу. Ліміти на одноразову операцію становлять 20 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками «Приватбанку» та 10 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків.

    Також «Приватбанк» почав продавати військові облігації українцям.

    Крім того, «Приватбанк» відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті «Приват24». Таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.

    Читайте також: Що робити з гривнями, які пошкодив вогонь: роз'яснення Нацбанку
    Теги: росія окупанти війна Україна Приватбанк окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Приват24» тимчасово не працюватиме: коли і чому