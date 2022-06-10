«Приват24» тимчасово не працюватиме: коли і чому

«Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку – додаток та web-версія «Приват24» будуть недоступні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше «Приватбанк» пояснив, скільки готівки українці можуть знімати з карток. Так, клієнти банку можуть знімати з карток готівку в банкоматах банку у сумі до 100 тис. грн на добу. Ліміти на одноразову операцію становлять 20 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками «Приватбанку» та 10 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків.

Також «Приватбанк» почав продавати військові облігації українцям.

Крім того, «Приватбанк» відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті «Приват24». Таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.