Приватбанк віддаватиме ЗСУ частину грошей з оплат карткою за кордоном

З кожної оплати карткою Приватбанку по одній гривні буде спрямовано на потреби Збройних сил України

ПриватБанк з платіжними системами Visa та Mastercard запускають благодійну акцію

Приватбанк разом з платіжними системами Visa та Mastercard запустив благодійну ініціативу, в рамках якої спрямує одну гривню з кожної оплати карткою покупок за кордоном на потреби Збройних сил України. Про це повідомила пресслужба банку.

«Українці, які через війну зараз змушені перебувати за кордоном, мають нагоду підтримати Україну та наблизити нашу перемогу, просто розраховуючись картками Приватбанку за покупки в будь-якій країні світу. Разом з платіжними системами Visa та Mastercard ми запустили благодійну ініціативу «Підтримайте Україну з-за кордону», – йдеться в повідомленні.

Програма діятиме з 16 травня до 30 червня.

Щоб долучитися до акції, потрібно зареєструватися на сайті або натиснувши кнопку «Долучитися» в повідомленні, що надійшло в додаток Приват24, на e-mail чи Viber.

Кількість транзакцій, а отже й перерахованих військовим гривень – необмежена.

Нагадаємо, від початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну кіберполіцейські викрили 106 осіб на вчиненні шахрайства в інтернеті. За вказаними фактами відкрито кримінальні провадження.