Приватбанк переніс свій дата-центр з України до ЄС

Дата-центри банку перенесено через загрозу знищення росіянами

Державний Приватбанк переніс дата-центр до Європейського Союзу через побоювання знищення центрів у Дніпрі та Києві росіянами. Про це повідомив член наглядової ради банку Роман Сульжик, передає «Інтерфакс-Україна».

«Останніми тижнями були перебої з роботою Привату… Ми останні 45 днів працюємо з ЄС. У нас у Дніпрі є дата-центр, коли росіяни бомбили Дніпро, там повилітали шибки. Ви розумієте, що було б, якби вони змогли повністю знищити дата-центр у Києві чи в Дніпрі?» - сказав він під час онлайн-дискусії «Банківський сектор України: Як зберегти стійкість під час війни» Центру економічної стратегії та German Economic Team.

Сульжик пояснив, що таке стало можливим завдяки дозволу Нацбанку з 1 березня мати клієнтські дані за межами країни.

Як пояснила пресслужба банку, наразі всі основні застосунки та сервіси Приватбанку успішно перенесені до хмарного сховища, щоб забезпечити доступ клієнтів до фінансових послуг у будь-який момент.

За інформацією фінустанови, загалом було перенесено 3,5 тис. серверів, понад 270 важливих застосунків і понад 4 петабайти клієнтських даних і транзакцій завантажено в «хмару».

Над проєктом працювали понад 460 ІТ-фахівців Приватбанку та підрядників.

Банк зазначив, що обсяг реалізованих робіт для проєктів такого масштабу в «нормальному» проєктному ІТ-циклі зазвичай займає 1,5 роки.

Нагадаємо, у Приватбанку виникла аварійна ситуація з каналами зв'язку, через що 23 квітня клієнти вже зіткнулися із затримками в роботі сервісів банку.

Раніше «Приватбанк» пояснив, скільки готівки українці можуть знімати з карток. Так, клієнти банку можуть знімати з карток готівку в банкоматах банку у сумі до 100 тис. грн на добу. Ліміти на одноразову операцію становлять 20 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками «Приватбанку» та 10 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків.

Також «Приватбанк» почав продавати військові облігації українцям.

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