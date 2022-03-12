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    Економіка та фінанси

    Приватбанк пояснив, скільки готівки українці можуть знімати з карток

    Українці можуть знімати лімітовану суму щодня - Приватбанк пояснив, скільки готівки українці можуть знімати з карток
    Українці можуть знімати лімітовану суму щодня
    фото з відкритих джерел

    На сьогодні в мережі ПриватБанку працює майже 5 600 банкоматів

    Клієнти Приватбанку можуть знімати з карток готівку в банкоматах банку у сумі до 100 тис. грн на добу. Ліміти на одноразову операцію становлять 20 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками Приватбанку та 10 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на пресслужбу банку.

    Як зазначили в пресслужбі, у касах відділень банку з рахунків та карток Приватбанку можна отримати готівкою до 100 тис. грн.

    На сьогодні в мережі ПриватБанку працює майже 5 600 банкоматів, які безперебійно забезпечуються готівкою та майже 90 тис. торгових POS-терміналів, через які можна безготівково розрахуватися картками за товари та послуги.

    Також отримати готівку в сумі до 6 тис. грн можна через POS-термінали Приватбанку на касах 21 національних та регіональних торгових мереж, аптек та АЗС, серед яких «Сільпо», АТБ, «Новус», «Варус» та інші, зазначили в пресслужбі.

    Раніше Приватбанк відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті Приват24. Таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.

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    Теги: українці Приватбанк послуги
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    Приватбанк пояснив, скільки готівки українці можуть знімати з карток