«Приват24» знову тимчасово не працюватиме: коли і чому

Банкомати та платіжні термінали «Приватбанку» працюватимуть без змін

«Приватбанк» з 23:00 17 квітня до 08:00 18 квітня проводитиме черговий етап регламентних робіт у додатку «Приват24». Як повідомили у пресслужбі банку, частина сервісів проходитиме техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні.

«Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої «Приват24», доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів», – йдеться в повідомленні.

Водночас банкомати та платіжні термінали працюватимуть без змін: можна знімати кошти та розраховуватися в торгівельних мережах.

Зазначимо, що востаннє «Приват24» не працював в ніч проти 11 квітня.

Нагадаємо, раніше «Приватбанк» пояснив, скільки готівки українці можуть знімати з карток. Так, клієнти банку можуть знімати з карток готівку в банкоматах банку у сумі до 100 тис. грн на добу. Ліміти на одноразову операцію становлять 20 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками «Приватбанку» та 10 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків.

Також «Приватбанк» почав продавати військові облігації українцям.

Крім того, «Приватбанк» відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті «Приват24». Таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.

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