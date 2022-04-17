  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    «Приват24» знову тимчасово не працюватиме: коли і чому

    Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої &laquo;Приват24&raquo; - «Приват24» знову тимчасово не працюватиме: коли і чому
    Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої «Приват24»
    фото з відкритих джерел

    Банкомати та платіжні термінали «Приватбанку» працюватимуть без змін

    «Приватбанк» з 23:00 17 квітня до 08:00 18 квітня проводитиме черговий етап регламентних робіт у додатку «Приват24». Як повідомили у пресслужбі банку, частина сервісів проходитиме техобслуговування, тому додатки та веб-версія будуть недоступні.

    «Протягом дня 18 квітня можливі тимчасові перебої «Приват24», доки ми стабілізуємо роботу усіх сервісів», йдеться в повідомленні.

    Водночас банкомати та платіжні термінали працюватимуть без змін: можна знімати кошти та розраховуватися в торгівельних мережах.

    Зазначимо, що востаннє «Приват24» не працював в ніч проти 11 квітня.

    Нагадаємо, раніше «Приватбанк» пояснив, скільки готівки українці можуть знімати з карток. Так, клієнти банку можуть знімати з карток готівку в банкоматах банку у сумі до 100 тис. грн на добу. Ліміти на одноразову операцію становлять 20 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками «Приватбанку» та 10 тис. грн (діє протягом трьох годин) за картками інших українських банків.

    Також «Приватбанк» почав продавати військові облігації українцям.

    Крім того, «Приватбанк» відкрив можливість купувати військові ОВДП в режимі online на сайті «Приват24». Таку можливість мають клієнти, які готові зробити внесок не менше 100 тисяч гривень.

    Читайте також:


    Теги: росія окупанти війна Україна Приватбанк окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Приват24» знову тимчасово не працюватиме: коли і чому