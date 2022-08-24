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Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь

Надія Клочко
glavcom.ua
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь
Користувачі соцмереж детально дослідили інтер'єр кабінету Залужного
фото: скріншот із відео

Українці у соцмережах помітили Андрія Бандеру у кабінеті головнокомандувача ЗСУ

Користувачі соцмереж добре оцінили привітання головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та помітили цікавий елемент декору у його кабінеті.

Зокрема, як видно на відео, яке Залужний оприлюднив з нагоди свята, за спиною головнокомандувача стоїть бронзовий бюст лідера Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери.

Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь фото 1
Привітання Залужного: соцмережі помітили цікаву деталь фото 2

Також на стіні кабінету Валерія Залужного висять його нагороди, патріотична картина та мотиваційний плакат, на якому написано «ніколи не здавайся».

Як відомо, сьогодні, 24 серпня, вранці головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив потужне звернення до українців з нагоди Дня Незалежності. На відео, оприлюдненому пресслужбою головнокомандувача, українські захисники розповідають, що для них означає Незалежність.

Залужний заявив, що Незалежність України «має смак землі, крові, смерті і сліз».

«Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що в’їдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і полеглі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І в пам’яті», – сказав він.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Вперше свято проходить в умовах повномасштабної війни, а всі урочистості скасовані через загрозу ракетних обстрілів.

Раніше президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Незалежності.

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Теги: Валерій Залужний

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