Зеленський прокоментував чутки про відставку Залужного

Зеленський: «Не планую нікуди переводити Залужного»

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що він не планує переводити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на іншу посаду. Про це Зеленський заявив в ході прес-конференція за підсумками саміту Кримської платформи.

«Не планую нікуди переводити Залужного. Дуже важливо, що працюють командувачі в різних напрямках. Це і Залужний, і Ковальчук (командувач ОК «Південь» Андрій Ковальчук - ред.), І Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський - ред.), я не хочу всіх називати. Ця команда є, вона працює. Головна оцінка (роботи - ред.) – ми тримаємося. Значить – оцінка висока. Коли ми переможемо, – буде найвища оцінка», – заявив президент.

Раніше повідомлялося, що Зеленський доручив Залужному посилити ППО Харківщини.

Нагадаємо, триває сто вісімдесята перша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат.