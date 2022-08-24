«Національна легенда» Ганна Бут: Я звернулась до Валерія Залужного, бо дуже хочу додому

Ви зараз мешкаєте у Рівненській області, а ваші друзі, знайомі, вочевидь, залишилися у Мелітополі. Чи підтримуєте ви зв’язок, що вони розповідають про життя у місті?

Так, зв’язок у нас є. Ми і з учнями його підтримуємо. Від подруги знаю, що там відбувається, вона багато матеріалів надсилає. Вони цінні, бо дають уявлення про те, що робить терористична пропагандистська влада Росії.

Насамперед йдеться про газети. На своїй сторінці у Facebook я двічі на тиждень викладаю деякі публікації, наприклад з «Комсомольської правди», у якій повністю перевертаються усі факти догори дриґом. Все робиться для того, щоби очорнити і ЗСУ, і нашу країну.



На окупованих територіях Запорізької області окупанти розклеюють листівки, у яких Збройні сили України називаються терористами

Чи багато мелітопольців ведуться на цю пропаганду? Наскільки вона дієва?

У місті залишилося близько 40% мешканців. Говорити про те, чи вони ведуться, чи ні – це брати собі гріх на душу. Для людей, які взагалі не думають та не аналізують, дійсно, це дієво.

Якщо ти отримуєш пам’ятку, у якій написано, що за такий вчинок тобі дадуть 10 тис. рублів, а за такий вчинок – ще стільки ж, то певна кількість людей думатиме тільки про те, що вони хочуть цих 10 тисяч і нарешті поїсти.

Тобто у прямому сенсі немає чого їсти, якщо людина ніде не працює. А де працювати? Або на окупантів, або сиди без роботи. А якщо у людини родина і не тільки себе треба прогодувати?

Люди готують їжу у місті на хмизі…

” Росія дуже швидко випускає метастази у всі сфери життя

Нині у Мелітополі часто чутно вибухи, стає небезпечніше, але люди все одно не виїжджають. Чому?

Буду говорити про свою подругу, яка постійно дає мені всі матеріали. Йдеться про партизанство. І це, на мій погляд, взагалі мужність. Бо фотографувати і відправляти всі ці листівки хтось має, вона помічник у цьому. Тобто відбувається ненасильницький спротив. Він полягає у донесенні інформації. Адже світ читає, бачить, що відбувається. Дуже багато людей аналізують інформацію.

Подруга не може виїхати, бо у неї син, який отримав диплом у Таврійському державному агротехнологічному університеті у березні. Тобто це дитина, яку можуть просто витягти з машини чи автобуса під час переїзду і забрати у російську армію. Тому переїжджати дуже небезпечно.

Знайома дівчинка, яка навчається на другому курсі в одному із освітніх закладів міста, постійно отримує смс з різноманітним погрозами, що її відрахують, якщо вона не з’явиться до освітнього закладу, аби у підсумку отримати російську освіту.

У нашому місті вже 100 вчителів, не знаю, під примусом чи ні, але отримали посвідки про проходження «курсів з підвищення кваліфікації». Вони ці курси у Євпаторії проходили, чи ще десь в окупованому Криму. Звичайно, все це за російською програмою. Якщо у нас така ситуація, то і на Херсонщині подібна. Загалом десь 50% наших учителів виїхали на неокуповану територію.

Чому вчителі свідомо погодилися працювати на Росію? Чи є можливості вибратися з окупованого Мелітополя, наприклад, до Запоріжжя?

Ні, це не про «погодилися» чи «не погодилися». Ми з колегами рахували, буквально днями, що на родину для виїзду потрібна 21 тис. грн. А якщо людина не працює вже пів року, то де брати ці кошти? Як можна виїхати? Якщо люди з інвалідністю, як вони можуть виїхати? Якщо є купа проблем, якщо реально проукраїнські люди фізично не мають можливості звідти вибратися, то які їм бути?

От добре, ти виїжджаєш на підконтрольну Україні територію, де тебе ніхто не чекає і маєш платити за квартиру 7-10 тис. грн. Де їх брати, якщо ти непрацевлаштований і у тебе ще купа проблем зі здоров’ям? Тут дуже багато різних нюансів, про які слід говорити та розуміти, що тих людей треба рятувати. І евакуація – це не панацея від цієї біди, треба деокуповувати наші території, тому що Росія дуже швидко випускає метастази у всі сфери людського життя. Виїхати можливо, але дуже дорого, коштує 7 тис. грн на одну людину.

Хоча є волонтери ще, які вивозять, нас саме вони вивезли.