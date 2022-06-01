Пропагандистка Овсяннікова опинилася в базі «Миротворець»

Овсяннікову звинувачують в участі в інформаційно-пропагандистських спецопераціях Кремля

Російську пропагандистку, ексредакторку «Першого каналу» Ірину Овсяннікову внесли до бази «Миротворець».

Причина – «Участь в інформаційно-пропагандистських спецопераціях Кремля, спрямованих на усунення тиску санкцій на Росію».

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Нагадаємо, що на початку березня 2022-го Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла у студію з плакатом «Ні війні». Відео фрагменту трансляції було опубліковано на YouTube. Пізніше росіянка звільнилась з пропагандистського каналу і працевлаштувалась до німецького видання Die Welt.

Українські активісти протестували під будівлею Die Welt з вимогою звільнити російську пропагандистку, однак у виданні відмовились це зробити.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що Овсяннікова наразі активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

Додамо, що сайт «Миротворець» був створений в 2014 році. У списках, опублікованих на сайті, містяться тисячі прізвищ, яких творці інтернет-ресурсу оцінюють як сепаратистів, терористів або агентів Кремля.

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