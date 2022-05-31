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    Суспільство

    Російська пропагандистка Овсяннікова дасть у Києві пресконференцію

    Тема заходу &ndash; &laquo;Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда&raquo; - Російська пропагандистка Овсяннікова дасть у Києві пресконференцію
    Тема заходу – «Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда»
    фото: theguardian.com

    Українці залишають на сторінці трансляції обурливі коментарі з приводу запрошення російської пропагандистки на пресконференцію

    Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» анонсувало пресконференцію колишньої російської пропагандистки, ексредакторки «Першого каналу» Марини Овсяннікової.

    Тема заходу – «Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда». Він має відбутися 1 червня о 16:30 у пресцентрі інформаційного агентства з трансляцією на ютуб-каналі «Інтерфакс-Україна». Користувачі вже залишають на сторінці трансляції обурливі коментарі з приводу запрошення російської пропагандистки на пресконференцію.

    На початку березня 2022-го Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла у студію з плакатом «Ні війні». Відео фрагменту трансляції було опубліковано на YouTube. Пізніше росіянка звільнилась з пропагандистського каналу і працевлаштувалась до німецького видання Die Welt.

    Українські активісти протестували під будівлею Die Welt з вимогою звільнити російську пропагандистку, однак у виданні відмовились це зробити.

    Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що Овсяннікова наразі активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ пропаганда журналіст
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    Російська пропагандистка Овсяннікова дасть у Києві пресконференцію