Російська пропагандистка Овсяннікова дасть у Києві пресконференцію

Українці залишають на сторінці трансляції обурливі коментарі з приводу запрошення російської пропагандистки на пресконференцію

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» анонсувало пресконференцію колишньої російської пропагандистки, ексредакторки «Першого каналу» Марини Овсяннікової.

Тема заходу – «Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда». Він має відбутися 1 червня о 16:30 у пресцентрі інформаційного агентства з трансляцією на ютуб-каналі «Інтерфакс-Україна». Користувачі вже залишають на сторінці трансляції обурливі коментарі з приводу запрошення російської пропагандистки на пресконференцію.

На початку березня 2022-го Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла у студію з плакатом «Ні війні». Відео фрагменту трансляції було опубліковано на YouTube. Пізніше росіянка звільнилась з пропагандистського каналу і працевлаштувалась до німецького видання Die Welt.

Українські активісти протестували під будівлею Die Welt з вимогою звільнити російську пропагандистку, однак у виданні відмовились це зробити.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляв, що Овсяннікова наразі активно використовується в інформаційно-психологічних операціях Росії. Зокрема, вона отримала визнання та кредит довіри на Заході, використовуючи це реноме для просування на західну аудиторію наративу про «необхідність» зняття з Росії санкцій.

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