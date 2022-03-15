Протест в ефірі програми програми «Врємя». Суд визначив покарання Овсянніковій
Редакторку, яка вчинила одиночний протест, не стали карати за всією жорстокістю російських законів
Марину Овсяннікову, яка вийшла у прямий ефір російського Першого каналу з плакатом проти війни, оштрафували. Про це стало відомо щойно.
Рішення про покарання ухвалив Останкінський районний суд Москви. призначив штраф у 30 тисяч рублів Марині Овсяннікова, що увірвалася з плакатом в прямий ефір федерального каналу. Але платити їй доведеться за те, що залишилося за кадром.
Нагадаємо, наприкінці третього тижня війни в Україні під час ефіру програми «Врємя» на російському пропагандистському Першому каналі у кадрі, просто за спиною в одіозної телеведучої Катерини Андрєєвої, з'явилась жінка з антивоєнним плакатом. На ватмані було написано: Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть.
Жінка й сама вигукувала «Зупиніть війну!» та «Ні війні!». Кадри зі студії перервали сюжетом, а особу з плакатом, за даними російських ЗМІ, відправили у чергову частину телецентру Останкіно.
У підсумку Овсяннікову визнали винною в організація або проведенні несанкціонованого публічного заходу. Так суд кваліфікував зміст не плаката, що потрапив в ефір, а звернення, що з’явилось у мережі згодом. У ньому Овсяннікова пояснює мотиви свого вчинку.
Підсудна заявила, що не визнає вину і від своїх слів не відмовляється.