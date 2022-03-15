Протест в ефірі програми програми «Врємя». Суд визначив покарання Овсянніковій

Цей вчинок відразу спровокував масове захоплення українців. Але чи не спецоперація це?

Цей вчинок відразу спровокував масове захоплення українців. Але чи не спецоперація це?

Редакторку, яка вчинила одиночний протест, не стали карати за всією жорстокістю російських законів

Марину Овсяннікову, яка вийшла у прямий ефір російського Першого каналу з плакатом проти війни, оштрафували. Про це стало відомо щойно.

Рішення про покарання ухвалив Останкінський районний суд Москви. призначив штраф у 30 тисяч рублів Марині Овсяннікова, що увірвалася з плакатом в прямий ефір федерального каналу. Але платити їй доведеться за те, що залишилося за кадром.

Нагадаємо, наприкінці третього тижня війни в Україні під час ефіру програми «Врємя» на російському пропагандистському Першому каналі у кадрі, просто за спиною в одіозної телеведучої Катерини Андрєєвої, з'явилась жінка з антивоєнним плакатом. На ватмані було написано: Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть.

Жінка й сама вигукувала «Зупиніть війну!» та «Ні війні!». Кадри зі студії перервали сюжетом, а особу з плакатом, за даними російських ЗМІ, відправили у чергову частину телецентру Останкіно.

У підсумку Овсяннікову визнали винною в організація або проведенні несанкціонованого публічного заходу. Так суд кваліфікував зміст не плаката, що потрапив в ефір, а звернення, що з’явилось у мережі згодом. У ньому Овсяннікова пояснює мотиви свого вчинку.

Підсудна заявила, що не визнає вину і від своїх слів не відмовляється.

Детальніше про історію Марини Овсяннікової читайте тут: Спецоперація в ефірі програми «Врємя». Навіщо Путіну Марина Овсяннікова?