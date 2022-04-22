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    Що не так з Мариною Овсянниковою

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України

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    Багато хто не вірить, що на російському телебаченні взагалі є прямий ефір - Що не так з Мариною Овсянниковою
    Багато хто не вірить, що на російському телебаченні взагалі є прямий ефір
    скріншот з відео

    Гібридна війна триває

    Багаторічна редактора російського пропагандистського «Першого каналу» Марина Овсянникова отримає нагороду німецької медіагрупи Weimer Media Group (WMG) – премію ЗМІ за свободу.

    Прізвище Овсяннікової вже прозвучало в промовах інших західних лідерів, мовляв, це «приклад мужності в РФ».

    Відверто кажучи, це дивує.

    Я не вірю в раптове переродження російських пропагандистів, які типу відкрили очі на злочини Кремля. Ці брехуни і заробітчани весь час знали, що брешуть, вони несуть повну відповідальність за зомбування свого населення і підтримку війни, за просування нацистської ідеології, яка виправдовувала захоплення Криму і Донбасу і вбивство українців.

    І зараз це «раптове прозріння» – або чергова гібридна спецоперація про «нє такіх, хороших русских», або холодний розрахунок цинічної пропагандистки, як вирватися з-за рашистського муру і зібрати всі вершки.

    Скільки років брехати, потім 10 секунд постояти з плакатиком в прямому ефірі і стати «символом мужності»?

    Це принижує українських журналістів, які сьогодні знаходяться в російському полоні і окупації.

    Це принижує пам’ять загиблого Макса Левіна, який точно набагато більше заслуговує на міжнародну премію свободи.

    Здається, після всіх жахіть цієї війни і викриття брехні Кремля, Росії і росіян, світ мав би отримати стійку протиотруту щодо «хороших русских», але ні, і далі ведеться, намагається розгледіти щось людське в тих, хто несе повну відповідальність за війну в Україні.

    Овсянникова в їх числі. Вона, до речі, не вибачилася перед українцями. За Крим, за Донбас, за отруту, яку роками випускала в ефір.

    Гібридна війна триває.

    Огидно це все.

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    Джерело: блог Ірини Геращенко

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    Теги: росія окупанти ЗМІ Донбас Німеччина пропаганда війна гібридна війна Україна журналіст премія окупація #stoprussia
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    Що не так з Мариною Овсянниковою