Німеччина одумалася: пропагандистка Овсяннікова залишиться без премії

У Нацраді заявили, що «неприйнятно зрівнювати внесок у просування демократії та миру в Європі президента України та російської пропагандистки»

У Нацраді заявили, що «неприйнятно зрівнювати внесок у просування демократії та миру в Європі президента України та російської пропагандистки»

На церемонії вручення прізвище Овсяннікової не прозвучало

Російську пропагандистку Марину Овсяннікову виключили зі списку лауреатів німецької «Премії ЗМІ за свободу». Про це повідомляє кореспондент DW із церемонії вручення.

Перед оголошенням лауреатів ведучі зазначили, що в Росії є люди, які виступають за свободу слова, але прізвище Овсяннікової не прозвучало.

Раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська повідомила, що премію буде присуджено лише Володимиру Зеленському та їй.

«Премія вручається журналістам, які борються за свободу слова. Очевидно, що ситуація, коли Україну, Росію та Білорусь намагаються об'єднати ось у такому вигляді, некоректна. Ми незалежні країни, не треба притягувати нас один до одного за якимись ознаками. Міжнародна журналістика, незалежна журналістика – це чудово, але це такі політичні рухи, які зараз, напевно, недоречні», – сказала Тихановська.

Нагадаємо, німецька медіагрупа Weimer Media Group присудила Премію ЗМІ за свободу президенту України Володимиру Зеленському, лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та колишній редакторці російського пропагандистського «Першого каналу» Марині Овсянніковій. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликала медіагрупу відмовитися від вручення Премії ЗМІ за свободу Овсянніковій.

У Нацраді заявили, що «неприйнятно зрівнювати внесок у просування демократії та миру в Європі президента України та російської пропагандистки».

Раніше під час ефіру програми «Врємя» на російському пропагандистському «Першому каналі» у кадрі, просто за спиною в одіозної телеведучої Катерини Андрєєвої, з'явилась працівниця каналу Марія Овсяннікова з антивоєнним плакатом. На ватмані було написано: «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть». Жінка й сама вигукувала «Зупиніть війну!» та «Ні війні!».

Через деякий час стало відомо, що Овсяннікова почала в ефірі європейських ЗМІ пропагувати скасування санкцій проти Росії.