Рада хоче дозволити Збройним Силам застосовувати бойову техніку в особливий період



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Фото: ВВС

Законопроєктом пропонується закріпити право військових на застосування бойової техніки і зброї в особливий період - до запровадження воєнного стану і після його припинення

Верховна Рада має намір дозволити Збройним Силам застосовувати бойову техніку і зброю в особливий період - до запровадження воєнного стану і після його відміни.

За прийняття законопроекту №1224 за основу проголосували 278 депутатів при мінімально необхідних 226.

Законопроєктом пропонується законодавчо закріпити право з'єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил на застосування бойової техніки і зброї в особливий період - до запровадження воєнного стану і після його припинення або скасування.

При цьому військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту матимуть право використовувати і застосовувати зброю, а також спеціальні засоби відповідно до переліку та правил, затверджених Кабінетом Міністрів.

Працівники підрозділів воєнізованої охорони матимуть право застосовувати зброю в разі виникнення загрози їхньому життю або здоров'ю, або в разі нападу на них або на об'єкти, що охороняються, а також спеціальні засоби, відповідно до переліку правил, визначених Кабміном.

Положення про воєнізовану охорону Державної спеціальної служби транспорту затверджується Міністерством оборони.

Як повідомлялось, Рада має намір позбавляти звання військових, які самовільно залишили військову частину.

Крім того, Рада має намір запровадити матеріальну відповідальність для військовослужбовців.

Джерело: Українські новини