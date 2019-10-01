Військовим машинам в Україні влаштують змагання



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Український бронеавтомобіль Козак-2М1

Контролювати чесність змагань будуть представники видів Збройних Сил України – ті, хто потім буде експлуатувати зразки та техніку в «полях»

Військові Збройних Сил України проведуть демонстраційний показ нових і модернізованих зразків автомобільної та бронетанкової техніки для ЗСУ, аби перевірити її характеристики.

Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони.

«За підтримки нового керівництва Укроборонпрому та начальника Генерального штабу ЗСУ в максимально короткі терміни буде організовано та проведено змагання серед військових автомобілів та бойових броньованих колісних машин з перевірки заявлених характеристик техніки, надійності та унеможливлення у майбутньому обвинувачень в лобіюванні тих чи інших інтересів при закупівлі техніки», - заявив Кривонос.

Програма показу передбачатиме три етапи: подолання перешкод на автодромі заводу КрАЗ; марш на Житомирський полігон; подолання природних перешкод на полігоні у комплексі зі стрільбою вдень і вночі. Всі етапи змагань фільмуватимуться з землі та з повітря.

За словами Кривоноса, контролювати чесність змагань будуть представники видів Збройних Сил України – ті, хто потім буде експлуатувати зразки та техніку в «полях».

Після завершення показу зразків автомобільної та бронетанкової техніки заплановано «відкрите об'єктивне підведення підсумків».