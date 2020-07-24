Влада Зеленського хоче обібрати вчителів, як липку

З освітою походу «зелені» вирішили розправитися старим добрим методом. Набрехати і поламати те, що придумали попередники

Пам’ятаєте обіцянку по 4000 доларів для учителів?

А тепер сідайте — і розкажу, як учителів хочуть обібрали як липку.

Прочитала на «Главкомі» інтерв’ю заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева.

Меседж перший від уряду — в Україні понад 30 тисяч зайвих учителів і їх хочуть оптимізувати. Зокрема — позвільняти пенсіонерів із провінційних шкіл.

Друге. Пам-пара-раммм. Грошей з першого вересня не буде: «З 1 вересня нічого не зміниться: ні в зарплатах, ні в чому».

Як можна було допомогти учителям?

Ще 10 липня 2019 року урядом Гройсмана була затверджена постанова про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки». Там було прописане поетапне підвищення окладів педагогогам, вихователям а науковцям до 2023 року. Рішення було навіть погоджено в установленому порядку Міністерством фінансів України.

Однак уже уряд Гончарука у листопаді 2019 року прийняв постанову Кабінету...про зупинення вказаної вище постанови Кабінету Міністрів України... Повертаємось до інтерв’ю Єрмоличева. Чи є в уряду Шмигаля альтернатива тому, що пропонували у Гройсмана, але поламали руками Гончарука? Ну, крім ідеї підвищити зарплати вчителям, позвільнявши усіх пенсонерів. «Тобто це і є план оптимізації?» «Немає плану. Кожні район, місто та ОТГ специфічні, і ми маємо це розуміти. Якщо ти живеш у Києві, ти оцінюєш київські школи. Як поїдеш у Верховинський район, у гори, – побачиш, що хати стоять у кількох кілометрах одна від одної, а доріг між ними немає. Діти спускаються з гір, ходять пішки по 2-3 км, щоб дійти до школи. Як там оптимізувати мережу? Там не можна зробити дороги, не можна запустити шкільний автобус. А є, наприклад, Чернігівщина, де село від села розташоване на 50 км. Можна оптимізувати тут? Ти ж не будеш возити дітей за 50 км. Ось чому великі кошти йдуть на освіту». Єдине, що добре — грошову прірву, тобто коронавірусний фонд на наступний рік не планують. Але з освітою походу «зелені» вирішили розправитися старим добрим методом. Набрехати і поламати те, що придумали попередники. Сумно.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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