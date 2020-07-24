Міністр фінансів анонсував підвищення мінімальної зарплати: коли і на скільки



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Вже в поточному році мінімальну зарплату підвищать з 4723 до 5000 гривень, обіцяє глава Мінфіну

Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є

В Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень.

Про це в інтерв’ю zn.ua заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, вже в поточному році мінімальну зарплату підвищать з 4723 до 5000 гривень.

«З цього року: зростання мінімальної заробітної плати (МЗП) прораховане, і ми готові до підвищення до 5 тисяч гривень. Ресурс є і доцільність також. Це нам дозволить частково покрити дефіцит Пенсійного фонду і прискорити деякі процеси в економіці. 5 тисяч гривень для нас підйомна історія», - сказав Марченко.

Міністр уточнив, що ресурс для підвищення МЗП в 2021 році до 6-6,5 тис. грн все ще шукають.

«Що стосується підвищення до 6-6,5 тисячі в 2021 році, то це завдання вже поставлено, і ми зараз виходимо з необхідності при формуванні бюджету на 2021-й знайти ресурс для її виконання. І макропрогноз ми будуємо з урахуванням того, що нам треба підвищувати МЗП до 6-6,5 тисячі гривень», - зазначив міністр.

Він підкреслив, що підвищувати мінімальну зарплату потрібно, однак спочатку варто прорахувати майбутні витрати і вплив на бюджет і економіку країни.

«Звичайно, це вплине на економічну динаміку, на фонд оплати праці, на інфляцію. Але на сьогоднішній день я не можу вам сказати в цілому про ефект від цього кроку. Тому що тут, з точки зору балансу бюджету, вигоду отримують місцеві бюджети і Пенсійний фонд, а державний бюджет виграє тільки частково, тому що бюджетна сфера істотно виросте. І тут питання, яким чином ми це будемо вводити. Чи будемо ми перший тарифний розряд підвищувати, в якому обсязі? Була дискусія буквально минулого тижня про макропоказники, про тарифну сітку. Тому ми поки рахуємо», - підсумував Марченко.

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