Глава МЗС розповів, як потрапив до «Зе-команди»



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Гончарук запропонував Кулебі крісло міністр МЗС, написавши йому у месенджер

«Мені написала у WhatsApp Ганна Новосад», - згадує Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який у часи Порошенка працював у системі МЗС, розповів як потрапив у команду нового президента Володимира Зеленського. За його словами, йому у месенджер написала Ганна Новосад, з якою вони спільно тоді боролися за закон про освіту у Венеційській комісії і яка пізніше стала міністром освіти в уряді Гончарука. Саме Ганна Новосад передала номер телефону Дмитра Кулеби майбутньому прем’єр-міністру Олексію Гончаруку, який швидко подзвонив і запропонував посаду.

Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Гончарук мені написав, потім ми з ним листувалися. Кілька разів зустрічі зривалися. Врешті ми зустрілися, поснідали разом і він мені зробив пропозицію. Я йому вдячний за те, що він долучив мене до своєї команди, це був дуже цікавий досвід, дуже важливий, – згадує Дмитро Кулеба. – Зі Страсбурга я прилетів 26 серпня (2019 року), пройшов співбесіду з президентом і наступного дня Верховна Рада призначила новий уряд. Очолити МЗС мені запропонував вже особисто президент України».

Дмитро Кулеба – український дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року. Член РНБО з 13 березня 2020 року. Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції (29 серпня 2019 - 4 березня 2020). Дмитро Кулеба у часи президента Петра Порошенка три роки з 2016-го працював постійним представником України при Раді Європи. У цей час Парламентська асамблея Ради Європи перетворилась на поле протистояння з російською делегацією.