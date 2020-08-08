  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Глава МЗС розповів, як потрапив до «Зе-команди»

    • Розсилка
    Гончарук запропонував Кулебі крісло міністр МЗС, написавши йому у месенджер - Глава МЗС розповів, як потрапив до «Зе-команди»
    Гончарук запропонував Кулебі крісло міністр МЗС, написавши йому у месенджер

    «Мені написала у WhatsApp Ганна Новосад», - згадує Дмитро Кулеба

    Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який у часи Порошенка працював у системі МЗС, розповів як потрапив у команду нового президента Володимира Зеленського. За його словами, йому у месенджер написала Ганна Новосад, з якою вони спільно тоді боролися за закон про освіту у Венеційській комісії і яка пізніше стала міністром освіти в уряді Гончарука. Саме Ганна Новосад передала номер телефону Дмитра Кулеби майбутньому прем’єр-міністру Олексію Гончаруку, який швидко подзвонив і запропонував посаду.

    Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю «Главкому».

    «Гончарук мені написав, потім ми з ним листувалися. Кілька разів зустрічі зривалися. Врешті ми зустрілися, поснідали разом і він мені зробив пропозицію. Я йому вдячний за те, що він долучив мене до своєї команди, це був дуже цікавий досвід, дуже важливий, – згадує Дмитро Кулеба. – Зі Страсбурга я прилетів 26 серпня (2019 року), пройшов співбесіду з президентом і наступного дня Верховна Рада призначила новий уряд. Очолити МЗС мені запропонував вже особисто президент України».

    Дмитро Кулеба – український дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року. Член РНБО з 13 березня 2020 року. Віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції (29 серпня 2019 - 4 березня 2020). Дмитро Кулеба у часи президента Петра Порошенка три роки з 2016-го працював постійним представником України при Раді Європи. У цей час Парламентська асамблея Ради Європи перетворилась на поле протистояння з російською делегацією.

    Читайте також:

    МЗС Верховна Рада міністр РНБО МАУ Володимир Зеленський президент уряд Дмитро Кулеба Олексій Гончарук Ганна Новосад
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ