Глава МЗС розповів, як потрапив до «Зе-команди»
«Мені написала у WhatsApp Ганна Новосад», - згадує Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який у часи Порошенка працював у системі МЗС, розповів як потрапив у команду нового президента Володимира Зеленського. За його словами, йому у месенджер написала Ганна Новосад, з якою вони спільно тоді боролися за закон про освіту у Венеційській комісії і яка пізніше стала міністром освіти в уряді Гончарука. Саме Ганна Новосад передала номер телефону Дмитра Кулеби майбутньому прем’єр-міністру Олексію Гончаруку, який швидко подзвонив і запропонував посаду.
Про це Дмитро Кулеба розповів в інтерв’ю «Главкому».
«Гончарук мені написав, потім ми з ним листувалися. Кілька разів зустрічі зривалися. Врешті ми зустрілися, поснідали разом і він мені зробив пропозицію. Я йому вдячний за те, що він долучив мене до своєї команди, це був дуже цікавий досвід, дуже важливий, – згадує Дмитро Кулеба. – Зі Страсбурга я прилетів 26 серпня (2019 року), пройшов співбесіду з президентом і наступного дня Верховна Рада призначила новий уряд. Очолити МЗС мені запропонував вже особисто президент України».
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