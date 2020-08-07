  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    У Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні

    • Розсилка
    <span>Основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу - законопроєкт</span> - У Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні
    Основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу - законопроєкт

    Якщо депутати проголосують у серпні за законопроєкт, то з 1 вересня «мінімалка» має зрости до 5 тис грн

     У Верховній Раді оприлюднили текст законопроєкту №3963 про підвищення мінімальної зарплати в Україні, що ініціював президент Володимира Зеленського. Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

    Зазначається, якщо депутати проголосують у серпні за законопроєкт, то з 1 вересня «мінімалка» має зрости до 5 тис грн.

    Водночас з метою збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та мінімальною зарплатою збільшуються видатки на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС. Його розмір становитиме 2 225 гривень (підвищення складе 5,86%).

    Додаткові видатки на оплату праці у зв’язку із підвищенням розмірів мінімальної зарплати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС хочуть забезпечити завдяки економії видатків за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу». Ця сума складе 3,5 млрд гривень. Вона виникла у зв’язку з відхиленням фактичного курсу національної валюти стосовно іноземних валют порівняно з прогнозним курсом.

    Крім того, у законопроєкті йдеться про те, що враховуючи пропозицію підвищення мінімалки, треба збільшити планові податкові надходження на 541,3 млн грн, у тому числі з податку та збору на доходи фізичних осіб - на 461,3 млн грн і податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування - на 80 млн гривень.

    .png_85

    Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський планував подати до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

    Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».

    До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.

     Читайте також:
      зарплата бізнес закон Володимир Зеленський президент влада
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ