У Раді оприлюднили текст законопроєкту про підвищення мінімальної зарплатні



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Основним джерелом для фінансування такого збільшення мінімальної зарплати стане, насамперед, економія на обслуговуванні держборгу - законопроєкт

Якщо депутати проголосують у серпні за законопроєкт, то з 1 вересня «мінімалка» має зрости до 5 тис грн

У Верховній Раді оприлюднили текст законопроєкту №3963 про підвищення мінімальної зарплати в Україні, що ініціював президент Володимира Зеленського. Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

Зазначається, якщо депутати проголосують у серпні за законопроєкт, то з 1 вересня «мінімалка» має зрости до 5 тис грн.

Водночас з метою збереження співвідношення між розмірами посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та мінімальною зарплатою збільшуються видатки на підвищення розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС. Його розмір становитиме 2 225 гривень (підвищення складе 5,86%).

Додаткові видатки на оплату праці у зв’язку із підвищенням розмірів мінімальної зарплати та посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС хочуть забезпечити завдяки економії видатків за бюджетною програмою «Обслуговування державного боргу». Ця сума складе 3,5 млрд гривень. Вона виникла у зв’язку з відхиленням фактичного курсу національної валюти стосовно іноземних валют порівняно з прогнозним курсом.

Крім того, у законопроєкті йдеться про те, що враховуючи пропозицію підвищення мінімалки, треба збільшити планові податкові надходження на 541,3 млн грн, у тому числі з податку та збору на доходи фізичних осіб - на 461,3 млн грн і податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування - на 80 млн гривень.

Як повідомлялося, 7 серпня президент Володимир Зеленський планував подати до Верховної Ради законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати до рівня 5 тис. грн цього року.

Нагадаємо, український бізнес попередив про ризик від підвищення «мінімалки».

До відома, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.