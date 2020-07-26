Український бізнес попередив про ризик підвищення «мінімалки»



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З січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні

Підприємці запропонували варіант вирішення проблеми

Плани Кабінету міністрів підвищити розмір мінімальної заробітної плати збільшать податкове навантаження на оплату праці, а тому можуть збільшити частку тіньової економіки в Україні. Таку думку висловили представники Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

«На думку бізнес-спільноти, такі плани є тривожним сигналом про курс, взятий на збільшення податкового навантаження на оплату праці», – заявили в асоціації.

Там пояснили, що в разі підвищення мінзарплати зросте і максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ).

«Є небезпідставні побоювання, що збільшення податкового тиску на оплату праці, та ще й в період економічної кризи, буде стимулювати зростання сектору тіньових заробітних плат. Адже збільшення тіньового сектору створить неконкурентні умови для сумлінних платників податків», – вважають в асоціації.

Представники бізнесу заявили, що в разі зростання мінімальної зарплати будуть наполягати на пропорційному зниженні максимальної величини бази нарахування ЄСВ, щоб не допустити збільшення навантаження на платників податків.

Нагадаємо, з січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні. У 2019 році «мінімалка» була на рівні 4173 грн, в 2018 році – 3723 грн. Нещодавно Кабмін за дорученням президента Володимира Зеленського запланував три підвищення мінзарплати:

1 вересня 2020 року – до 5000 гривень;

з 1 січня 2021 року – до 6000 гривень;

з 1 липня 2021 року – до 6500 гривень.

Кажучи про підвищення мінімальної зарплати в Україн, Зеленський відзначав, що це «виглядає цілком реалістично».

Нагадаємо, українцям вчергове збільшили пенсії з 1 липня у зв’язку з плановим зростанням соцстандартів мінімальна пенсія зросла до 1712 грн (+74 грн). Але крім підвищення пенсій одержувачам мінімуму збільшилися пенсії й іншим категоріям пенсіонерів.

Як повідомлялося, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.

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