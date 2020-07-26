  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Український бізнес попередив про ризик підвищення «мінімалки»

    • Розсилка
    З січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні - Український бізнес попередив про ризик підвищення «мінімалки»
    З січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні

    Підприємці запропонували варіант вирішення проблеми

    Плани Кабінету міністрів підвищити розмір мінімальної заробітної плати збільшать податкове навантаження на оплату праці, а тому можуть збільшити частку тіньової економіки в Україні. Таку думку висловили представники Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

    «На думку бізнес-спільноти, такі плани є тривожним сигналом про курс, взятий на збільшення податкового навантаження на оплату праці», – заявили в асоціації.

    Там пояснили, що в разі підвищення мінзарплати зросте і максимальна величина бази нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ).

    «Є небезпідставні побоювання, що збільшення податкового тиску на оплату праці, та ще й в період економічної кризи, буде стимулювати зростання сектору тіньових заробітних плат. Адже збільшення тіньового сектору створить неконкурентні умови для сумлінних платників податків», – вважають в асоціації.

    Представники бізнесу заявили, що в разі зростання мінімальної зарплати будуть наполягати на пропорційному зниженні максимальної величини бази нарахування ЄСВ, щоб не допустити збільшення навантаження на платників податків.

    Нагадаємо, з січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривні. У 2019 році «мінімалка» була на рівні 4173 грн, в 2018 році – 3723 грн. Нещодавно Кабмін за дорученням президента Володимира Зеленського запланував три підвищення мінзарплати:

    • 1 вересня 2020 року – до 5000 гривень;
    • з 1 січня 2021 року – до 6000 гривень;
    • з 1 липня 2021 року – до 6500 гривень.

    Кажучи про підвищення мінімальної зарплати в Україн, Зеленський відзначав, що це «виглядає цілком реалістично».

    Нагадаємо, українцям вчергове збільшили пенсії з 1 липня у зв’язку з плановим зростанням соцстандартів мінімальна пенсія зросла до 1712 грн (+74 грн). Але крім підвищення пенсій одержувачам мінімуму збільшилися пенсії й іншим категоріям пенсіонерів.

    Як повідомлялося, в Україні планують підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Глава Мінфіну уточнив, що ресурс та доцільність для підвищення мінімальної заробітної плати є.

    Читайте також:
    Влада Зеленського хоче обібрати вчителів, як липку
    Кабмін зарплата бізнес влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ