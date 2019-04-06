Біля житлового будинку на Дніпропетровщиніпролунав вибух: підірвали гранату



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Близько дванадцятої години ночі невідомий підірвав гранату поряд з п’ятиповерховкою

У місті Зеленодольськ Дніпропетровської області невідомий підірвав гранату біля п’ятиповерхівки, повідомили у правоохоронних органах.

Близько дванадцятої години ночі невідомий підірвав гранату поряд з житловим п’ятиповерховим будинком. Вибухом пошкоджено вікна у під’їзді. На щастя, ніхто не постраждав. На місці події знайдені фрагменти гранати.

Основною версією підриву є хуліганство.

За цим фактом розпочато досудове розслідування - ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

Нагадаємо, у ніч проти 6 квітня поблизу Переяслав-Хмельницького під час руху в автомобілі Toyota Camry спрацювала вибухівка. Водій загинув. За кремом був мешканець Полтавщини 1976 року народження. Після вибуху некеровану автівку викинуло з дороги та вона врізалась у дерево.