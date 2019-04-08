«Дніпропетровськгаз збут» заявив, що отримує лише 2% з ціни на газ для населення новини компаній



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Майже 90% прибутку надходить на рахунки компаній групи «Нафтогаз»

З березня клієнти ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» отримують прозорі дані про використання коштів, сплачених ними за газ. Інформація про це міститься в нових рахунках за газ.

Відтепер в рахунках за спожитий газ зазначено, як розподіляються платежі за газ. Із встановленої Кабінетом міністрів ціни газу 8,55 грн за куб м ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» отримує лише 18,7 копійок, або 2,19%. Ще 8% отримує газорозподільна компанія, а все решта – майже 90% - надходить на рахунки компаній групи «Нафтогаз» - оптовому постачальнику НАК «Нафтогаз України» і АТ «Укртрансгаз» за послугу транспортування газу магістральними мережами.

«Незважаючи на те, що з 2015 року ціна на газ збільшувалась чотири рази, держава не переглянула тарифи для ТОВ «Дніпропетровськгаз збут», яке організовує та забезпечує увесь комплекс послуг з постачання газу клієнтам. Це збір коштів за поставлений газ, ведення обліку розрахунків в розрізі кожного споживача, організація роботи Контакт-центру та центрів обслуговування, друк та доставка рахунків за газ, а також забезпечення функціонування онлайн-сервісів, а також Особистого кабінету споживача. Іншого джерела доходів, окрім даної торговельної надбавки, компанія не має», - говорить директор ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» Тетяна Соболь.

Наразі з 1 січня 2019 року в Україні запроваджена монетизація субсидій для оплати житлово-комунальних послуг. Згідно з новим порядком, бюджетні кошти субсидій зараховуються на облікові записи споживачів в «Ощадбанку». Далі банк розраховується за субсидіанта з надавачами комунальних послуг, в тому числі, і за спожитий природний газ.

При запровадженні нововведення, «Ощадбанк» планує утримувати з ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» 0,7% комісійної винагороди від загальної суми перерахованих коштів субсидій. Проте підприємство не має джерел для оплати цієї комісії, про що направило відповідний лист до Кабінету міністрів України. Тож для виправлення даної ситуації необхідно визначитися із адекватним розміром та джерелом фінансування банківської комісії.