На Дніпропетровщині СБУ викрила на хабарі у $2 тисячі старшого слідчого Нацполіції



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Фото: ssu.gov.ua

За вказану суму посадовець обіцяв закрити кримінальне провадження, розпочате за фактом скоєння ДТП з летальними наслідками

Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі старшого слідчого Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав від мешканця обласного центру $2 тис. За вказану суму посадовець обіцяв закрити кримінальне провадження, розпочате за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди з летальними наслідками.

Правоохоронці затримали старшого слідчого поліції згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Дніпра під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Заходи з викриття зловмисника проводились за участі працівників внутрішньої безпеки поліції.