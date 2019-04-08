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    На Дніпропетровщині СБУ викрила на хабарі у $2 тисячі старшого слідчого Нацполіції

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    На Дніпропетровщині СБУ викрила на хабарі у $2 тисячі старшого слідчого Нацполіції
    Фото: ssu.gov.ua

    За вказану суму посадовець обіцяв закрити кримінальне провадження, розпочате за фактом скоєння ДТП з летальними наслідками

    Співробітники Служби безпеки України спільно з ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили на хабарі старшого слідчого Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що поліцейський вимагав від мешканця обласного центру $2 тис. За вказану суму посадовець обіцяв закрити кримінальне провадження, розпочате за фактом скоєння дорожньо-транспортної пригоди з летальними наслідками.

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    Правоохоронці затримали старшого слідчого поліції згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на одній з вулиць Дніпра під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранту справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

    Заходи з викриття зловмисника проводились за участі працівників внутрішньої безпеки поліції.

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