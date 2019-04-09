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    Рада у вівторок продовжить розгляд «мовного закону»

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    Рада у вівторок продовжить розгляд «мовного закону»

    У Раді не виключають, що мовний закон ухвалюватимуть уже після виборів

    Верховна рада України на пленарному засіданні 9 квітня продовжить розгляд «мовного закону». Про це йдеться на сайті українського парламенту.

    Зокрема, у порядку денному значиться тільки розгляд проекту закону про забезпечення функціонування української мови як державної (друге читання).

    Раніше перший віце-спікер Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що нардепам залишилося розглянути 862 поправки до «мовного закону». Крім того, у парламентському порядку денному в найближчі дні з'являться питання аграрної політики, інформатизації, ПЕК та ратифікації міжнародних договорів.

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    Напередодні нардеп від опозиції Вадим Новинський закликав Раду відмовитися від розгляду «мовного закону».

    Відзначимо, в комітеті ВР з питань культури і духовності констатують істотне розбалансування «мовного закону» через провалені поправки.

    Додамо, раніше представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко підкреслював, що нардепи не встигнуть проголосувати у другому читанні «мовний закон» - законопроект «Про функціонування української мови як державної» до першого туру виборів президента України.

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