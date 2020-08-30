Головний санітарний лікар назвав підставу для скасування місцевих виборів



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ВІктор Ляшко назвав підставу для скасування місцевих виборів

Вибори не відбудуться тільки за запровадження надзвичайного стану

Якщо в Україні не буде запроваджено надзвичайний стан, то місцеві вибори будуть проведені і в червоній зоні поширення коронавірусу.

Про це заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив в ефірі телеканалу ICTV.

«Якщо не буде запроваджено надзвичайний стан, то вибори будуть проведені зокрема і в червоній зоні», - цитує заступника міністра Інтерфакс-Україна.

За словами Ляшка, нині напрацьовані всі рекомендації безпечного проведення виборів.

Він зазначив, що за приклад брали вибори в Польщі.

Нагадаємо, 22 серпня у «Слузі народу» назвали підставу для скасування місцевих виборів.

«Главком» повідомляв, що 8 серпня відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

Водночас ЦВК дійшла висновку про неможливість проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад прифронтових Донецької та Луганської області.

До слова, ЦВК розробила «коронавірусні» рекомендації для місцевих виборів.

ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування.

Раніше у ЦВК розповіли про «унікально складну» підготовку до місцевих виборів.