Раду закликають заборонити музику й фільми у транспорті



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Трансляція звуку фільмів, музики тощо має бути дозволена лише через навушники

Ряд громадських організацій закликають Верховну Раду ухвалити зміни до законодавства, які заборонять трансляцію в салонах пасажирського транспорту звукової інформації, що не стосується безпосередньо подорожі або безпеки пасажирів.

Про це повідомляють представники руху «Простір свободи» у Facebook.

«Конфлікти пасажирів з персоналом транспорту через трансляцію музики або фільмів, на жаль, стали в Україні буденністю. Часом вони переростають у скандали національного рівня. Днями всю країну обурили дії водія автобуса, який відмовився вимкнути піратську трансляцію російського фільму на вимогу дівчат, що захищають нашу незалежність на Донбасі і їхали з похорону загиблого воїна», – йдеться у повідомленні.

Активісти вимагають від парламентаріїв ухвалити зміни до законодавства, які заборонять трансляцію в салонах пасажирського транспорту будь-якої звукової інформації, що не стосується безпосередньо подорожі або безпеки пасажирів. Трансляція звуку фільмів, музики тощо має бути дозволена лише через навушники.

Також вони звернулись до уряду та Міністерства інфраструктури, вимагаючи невідкладно ухвалити зміни аналогічного змісту до правил пасажирських перевезень, незалежно від швидкості виконання п.1.

«Ми готові надати відповідним органам влади вже напрацьовані тексти таких змін», – зазначають активісти.

Під зверненням, зокрема, підписалися такі громадські організації: Рух «Простір свободи», Громадянський рух «Відсіч», Громадський сектор Євромайдану, Ініціатива «Дріжджі», ГО «Експертний корпус», Портал мовної політики, Інформаційний центр «Майдан Моніторинг», ГО «Незалежні», Центр промоції змін «Взаємодія», ГО «Український світ», Волонтерський проєкт «Безкоштовні курси української мови», Кримський центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», Українська народна рада Донеччини та Луганщини, Асоціація політичних наук, Центр української політики «Ексампей», Волонтерське об’єднання учасників Майдану та бойових дій, Школа відповідальної політики, Ініціатива «Бойкот російської попси», Ініціатива «Бойкот російського кіно», ГО «Безпека та взаємодія в Україні», Спілка української молоді в Україні.

Як писав «Главком», днями Євген Брагар заявив, що звернеться в Нацполіцію через дії волонтерок Ярини Чорногуз та Анастасії Конфедерат, які повертаючись з похорону бійця ООС вимагали від водія автобуса «Луцьк – Київ» вимкнути російський серіал.

Нагадаємо, інцидент трапився у ніч на 27 січня, коли волонтерки поверталися з Луцька до Києва з похорону загиблого на Донбасі бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади Миколи Сорочука, який, до слова, був хлопцем однієї з волонтерок.

Через незгоду водія і пасажирів вимкнути російський серіал дівчата були змушені посеред траси вийти з автобуса.

Згодом Брагар офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат.

Перед цим нардеп направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.