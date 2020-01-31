«Слуга народу» Брагар написав у поліцію заяву на волонтерку через «дискримінацію російської мови» документ



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« Слуга народу » Євген Брагар хоче притягнути до відповідальності волонтерок, які виступили проти російського серіалу у транспорті

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова вважає, що в Україні дискримінують російську мову

Нардеп від «Слуги народу» Євген Брагар, який раніше заступився за водія автобуса, що відмовився вимкнути російське кіно на прохання пасажирів і нахамив їм, офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат.

Про це повідомив він сам у Facebook, де опублікував своє фото біля поліцейського відділку.

«Заяву подано щодо висловлювань Настьонко Конфедерат про те, що російська мова не повинна лунати в Україні. Дане висловлювання є дискримінацією за мовною ознакою», - написав він.

Він також додав, що немає значення, яку саме мову «дискримінують».

«За умови дискримінації української чи будь-якої іншої мови реакція була б така сама. Ксенофобії та дискримінації не місце в Україні», - наголосив він.

Перед цим Євгеній Брагар направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.

Водночас перевізник повідомив, що двох водіїв, які працювали на маршруті, не звільняли, а лише відсторонили від роботи. Триває службове розслідування.

Як писав Главком, напередодні заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та член фракції «Слуга народу» Євген Брагар заявив, що звернеться в Нацполіцію через дії волонтерок Ярини Чорногуз та Анастасії Конфедерат, які повертаючись з похорону бійця ООС вимагали від водія автобуса «Луцьк – Київ» вимкнути російський серіал.

Інцидент трапився у ніч на 27 січня, коли волонтерки поверталися з Луцька до Києва з похорону загиблого на Донбасі бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади Миколи Сорочука, який, до слова, був хлопцем однієї з волонтерок.

Через незгоду водія і пасажирів вимкнути російський серіал дівчата були змушені посеред траси вийти з автобуса.