Скандал з російським серіалом: «слуга народу» хоче покарати волонтерок, яких вигнав водій автобуса



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« Слуга народу » Євгеній Брагар хоче притягнути до відповідальності волонтерок, які виступили проти російського серіалу у транспорті

Нардеп вважає, що дівчата своїми діями порушували спокій усіх пасажирів

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та член фракції «Слуга народу» Євгеній Брагар заявив, що звернеться в Нацполіцію через дії волонтерок Ярини Чорногуз та Анастасії Конфедерат, які повертаючись з похорону бійця ООС вимагали від водія автобуса «Луцьк – Київ» вимкнути російський серіал.

Інцидент трапився у ніч на 27 січня, коли волонтерки поверталися з Луцька до Києва з похорону загиблого на Донбасі бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади Миколи Сорочука, який, до слова, був хлопцем однієї з волонтерок.

Через незгоду водія і пасажирів вимкнути російський серіал дівчата були змушені посеред траси вийти з автобуса.

У своєму дописі у Facebook Євгеній Брагар написав, що інцидент на трасі Луцьк-Київ стався за участю «двох дівчат націоналістичних поглядів».

«Демократичне рішення водія заслухати думку більшості пасажирів привело до того, що згадані пані самостійно залишили автобус. Вони зробили це у відповідь на відмову як водія, так і більшості присутніх в автобусі змінити демонстрацію серіалу», – написав він.

Нардеп зазначив, що «ця ситуація зайвий раз доводить існування у нашій державі неприйняття позиції інших людей і культурної нетерпимості».

Депутат також заявив, що «не дозволить будь-яких утисків у бік водія зі сторони громадськості та унеможливить спроби роботодавця притягнути до відповідальності цю людину».

Євгеній Брагар також анонсував звернення до Нацполіції через дії волонтерок, оскільки, на його думку, заклики які вони озвучували під час розмови з водієм «є неприйнятними, дискримінуючими». Крім того, нардеп вважає, що дівчата своїми діями порушували спокій усіх пасажирів.

«Звісно, відстоювати право на спілкування державною мовою є важливим у наш час. Проте не менш серйозно необхідно поставитися до методів та шляхів, яким має популяризуватися любов та повага до української мови. Заклики типу: «російської мова не має лунати в Україні» – є неприйнятними, дискримінуючими та такими, які порушують закон, а саме статтю 161 ККУ. Тому я найближчим часом звернуся із заявою до ГУ Нацполіції України. Закон є одним для всіх, в незалежності є ти патріотом, чи ватником. Варто розуміти, що звернення із проханням виключити серіал надійшло до водія не під час зупинки, до прикладу, а саме під час руху транспортного засобу, відволікаючи водія від дороги, що наражало на небезпеку і порушувало спокій усіх пасажирів», – йдеться у повідомленні Євгенія Брагара.

Назарі відомо, що обох водіїв автобуса фірма-перевізник вже відсторонила, а чи звільнять їх з роботи, вирішуватимуть пізніше.