Найвідоміший український хіт-парад «Територія А» відзначає 25 років



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17 березня 2020 року в Центрі культури «КПІ» (Київ) відбудеться ювілейний концерт «Територія А» 25 років – 25 хітів» Фото Станіслава Груздєва, Главком

«Територія А» не була державним проєктом, це була приватна ініціатива, яка зробила українську естраду популярною і затребуваною

17 березня 2020 року найвідомішому телевізійному щоденному хіт-параду «Територія А» виповниться 25 років. До цієї дати заплановано концерти у містах України, зокрема ювілейний відбудеться в Центрі культури «КПІ». Тодішні учасники хіт-параду під час пресконфренції в пресцентрі «Главком» згадували як все розпочиналося та чому досвід «Територія А» варто застосувати і сьогодні в боротьбі з «русскім міром».

Хіт-парад «Територія А» почав виходити в шалені 90-і роки. 17 березня 1995 року вперше вийшов ефір українського телебачення.

«Це був час патріотичного піднесення, час космічних випробувань. Країна була ще зовсім юною. Ми всі шукали тоді себе, і хотіли зробити щось хороше для країни. Я тоді була юним журналістом, який на той час вже написав наукову роботу про формування національної свідомості в засобах масової інформації. І я вирішила теорію спробувати на практиці», - говорить ведуча хіт-параду Анжеліка Рудницька.

На той час у музиці був розквіт, наприкінці 80-х з’явився фестиваль «Червона рута», яка все змінила в українській музиці, яка дала поштовх новим музичним течіям, які не були раніше представлені в музичному просторі. «Потім на Українському радіо з’явилися прогресивні програми, на яких ми всі формувалися, достатньо згадати музичний хіт-парад «12 -2», і ніхто не міг відважитися зробити такий шалений проект – щоденний телевізійний хіт-парад. «Територія А» вийшла в ефір, спершу ми виходили як програма про мистецтво. Ідея носилася у повітрі. І ми ризикнули. Я думаю, що якби не характер Олександра Бригинця і не його досвід як глядача «MTV», цього всього не могло б статися», - продовжує Рудницька.

Павло Зібров прийшов в «Територію А» з естради, і він не боявся експериментувати: «Перший кліп ми зняли на кіно 36 мм. Я дякую долі, що так сталося, що я був дотичний до «Території А», бо це був стимул робити кліпи і крутити їх на екрані. Я хотів би побажати представникам сучасного шоу-бізнесу, а часом тяжко сприймати те, що лунає з ефірів радіостанцій, щоб їхні пісні жили й співали і згадували через 25 років, 10 або навіть 5 років. І це буде велика перемога. Бо в наших піснях була і залишається мелодика, був смисл, була поезія. А зараз «тєксти» - взяв кубік-рубік і склав», - порадив Зібров.

Учасник гурту «Аква Віта» Ігор Балан згадує, що на той час «Територія А» мала двосторонній зв’язок, люди за тебе голосували, ти реагував. А зараз шоу-бізнес односторонній, бо що вирішили, те й ставлять.

Сергій Підкаура, композитор, поет і один із найкращих гітаристів України, учасник гурту «The вйо» з теплотою згадує: «Тоді вже люди чекали на «Територію А». Люди слухали українську музику. Люди кохалися на українській музиці. А ми всі були як одна родина «Території А».

Співачка Марина Одольська запевняє, що, дійсно, всі були як одна велика музична родина. «Ми писали один одному пісні, ми знімалися один в одного в кліпах, ми підтримували один одного, і навіть, якщо і були якісь непорозуміння, ми все одно залишалися однією родиною», - розповідає Одольська.

Учасник гурту «The вйо» Мирослав Кувалдін вважає, що досвід хіт-параду з просування україномовної музики варто застосувати і сьогодні. «Територія А» була прикладом, яким можна і зараз скористатися в питанні українізації. Зараз існують квоти на те, щоб крутити україномовну музику, а от «Територія А» була 100% україномовним продуктом. І це ніяким чином нікого не хвилювало. Навпаки артисти, які співали російською мовою, докладали максимум зусиль, щоб заспівати українською. Я прекрасно пам’ятаю Ірину Білик, Наталку Могилевську, які, як мені здається, мріяли про Москву на той час. Тому треба сьогодні говорити про 100% квоти на україномовну пісню», - переконує Кувалдін.

«Територія А» не була державним проєктом, це була приватна ініціатива. Зрештою, це був своєрідний національно-визвольний культурний рух проти русифікації. Але з 2000 року український медіа-простір русифікувався, а все україномовне зачищалося. «Російська пропаганда сьогодні знову каже, що квоти не потрібні. Приберіть українське, дайте можливість говорити російською мовою, приберіть списки заборонених російський артистів. Ми це все вже пережили 20 рокі рому. Для того, щоб не наступати на ті ж самі граблі, треба протистояти всіма можливими способами, і масова культура – це одна із величезних способів тримати оборону проти російської пропаганди», - підсумувала Рудницька.

17 березня 2020 року в Центрі культури «КПІ» (Київ) відбудеться ювілейний концерт «Територія А» 25 років – 25 хітів».