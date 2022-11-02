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Рашисти поранили трирічного хлопчика на Харківщині

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти поранили трирічного хлопчика на Харківщині
Хлопчик перебуває у лікарні
фото ілюстративне

У дитини вибухові травми, хлопчик госпіталізований

Російські війська у вівторок з реактивних систем залпового вогню обстріляли Харківщину. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Окупанти обстріляли село Петропавлівка з РСЗВ. Трирічний хлопчик отримав вибухові травми. Його госпіталізували», – написав Тимошенко у Telegram.

Станом на ранок 1 листопада, за даними Офісу генпрокурора, понад 1253 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ: 430 дітей загинули і 823 були поранені.

Допис Кирила Тимошенка з’явився незабаром після того, як користувачі у мережі почали повідомляти, що чули звуки вибухів за межами Харкова.

Обласний центр і область зазнають фактично щоденних обстрілів від початку російського вторгнення, в тому числі після контрнаступу ЗСУ у регіоні.

Нагадаємо, триває 252-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Теги: Харківщина поранення обстріл війна

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