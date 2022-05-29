Рашисти звозять тіла загиблих маріупольців у приміщення супермаркету

Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії

У Маріуполі Донецької області росіяни облаштували звалище трупів у супермаркеті.

Страшну знахідку виявили в Лівобережному районі міста. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував фото з місця події.

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«В приміщенні супермаркету «Щирий кум» в Лівобережному районі по просп. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Сюди звозять тіла загиблих, що вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково – ексгумованих», – написав радник міського голови.