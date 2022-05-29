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    Суспільство

    Рашисти звозять тіла загиблих маріупольців у приміщення супермаркету

    Рашисти звозять тіла загиблих маріупольців у приміщення супермаркету
    фото: Telegram / Андрющенко Time

    Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії

    У Маріуполі Донецької області росіяни облаштували звалище трупів у супермаркеті.

    Страшну знахідку виявили в Лівобережному районі міста. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко та опублікував фото з місця події.

    У Маріуполі спостерігається катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів

    У Маріуполі спостерігається катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів

    «В приміщенні супермаркету «Щирий кум» в Лівобережному районі по просп. Свободи росіяни облаштували трупозвалище. Сюди звозять тіла загиблих, що вимило з могил при спробі відновлення водопостачання та частково – ексгумованих», – написав радник міського голови.

    «Катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеня, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів. Фото свіже. Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії», – додав Андрющенко.

    Раніше повідомлялося, що російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

    Додамо, що вчора у Маріуполі на території колишнього заводу «Октябрь» виявили черговий могильник.

    Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна звалище Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти звозять тіла загиблих маріупольців у приміщення супермаркету