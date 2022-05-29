Рашисти звозять тіла загиблих маріупольців у приміщення супермаркету

«Катастрофічна нехватка людей для захоронення та потужності навіть імпровізованих моргів. До такого ступеня, що в Москві розпочали окрему рекрутингову кампанію паталогоанатомів. Фото свіже. Наочна демонстрація нелюдства та загроз епідемії», – додав Андрющенко.
Раніше повідомлялося, що російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.
Додамо, що вчора у Маріуполі на території колишнього заводу «Октябрь» виявили черговий могильник.
Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.