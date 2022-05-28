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    Події в Україні

    Арестович назвав кількість знищених у боях за Маріуполь окупантів

    Знищені добірні кадри армії РФ &ndash; спецназ, танкові полки, морська піхота - Арестович назвав кількість знищених у боях за Маріуполь окупантів
    Знищені добірні кадри армії РФ – спецназ, танкові полки, морська піхота
    фото з відкритих джерел

    У вуличних боях вбито приблизно 6 тис. ворогів

    Українські військові у вуличних боях за Маріуполь (Донецька область) ліквідували приблизно 6 тис. російських окупантів. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю каналу «Фейгін Live».

    «Вони намагаються оточити (ідеться про Сєвєродонецьк – редю). Ну от навіть якщо оточили, що далі? Треба йти у вуличні бої? Маріуполь не навчив, що вуличні бої – це 6 тис. убитих приблизно, плюс-мінус. І це ж були добірні кадри – спецназ, танкові полки, морська піхота і так далі», – зазначив він.

    За його словами, найближчі три дні покажуть перспективи російського оточення в Лисичанську та Сєвєродонецьку.

    Напередодні Арестович сказав, що Сєвєродонецьк напівоточений: чому вхід противника в місто може бути на користь ЗСУ.

    Нагадаємо, російська армія зазнала значних втрат і була вимушена відступити в районі Сєвєродонецька, Тошківки та Осколонівки.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна військові Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович назвав кількість знищених у боях за Маріуполь окупантів