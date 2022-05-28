Маріуполь: рашисти вигадали план, щоб вивести дітей у найгірші регіони РФ

Окупанти в Маріуполі набрали 9 класів різного віку по 35-45 дітей в кожному

Окупанти обіцяють маріупольцям вступ до низки російських ВНЗ

Російські війська в Маріуполі всіма силами намагаються вивезти українців з України. Для реалізації свого плану рашисти відкрили школу, після якої пропонують одразу вступ до низки російських ВНЗ. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

«Задля того батьків примусили прибрати сміття, закрити вікна плівкою та навести вигляд ладу. Фактично набрано 9 класів різного віку по 35-45 дітей в кожному. В школі працює невелике крило по кількості класів. Харчування дітей немає. Електрика подається від одного генератора, тому де-факто освіта без будь-якої комп’ютерної техніки», – йдеться в його повідомленні.

Викладають мову, літературу та математику російською.

«Випускникам обіцяють видати «дипломи» «ДНР» та пропонують одразу вступ до низки російських ВНЗ, які знаходяться в дупі світу економічно депресивних регіонах та не користуються попитом росіян. Радянський союз повернувся до Маріуполя у всіх яскравих фарбах середньовіччя та тоталітаризму. Не вистачає лише перейменувати Маріуполь на Жданов та відновити бюст кату Ленінграда», – додав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що російські війська змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Додамо, що вчора у Маріуполі на території колишнього заводу «Октябрь» виявили черговий могильник.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Нещодавно росіяни зупинили розбір завалів багатоповерхівки через відмову місцевих збирати близько 200 тіл загиблих. Ступінь розкладання тіл дуже високий.

Крім цього, окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Росіяни також встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.