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    Реакція собаки на крики жінки, що проходила повз машину, розвеселила мережу

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    Пес, що сидів в салоні автомобіля був стривожений криками невідомої жінки на вулиці - Реакція собаки на крики жінки, що проходила повз машину, розвеселила мережу

    Пес, що сидів в салоні автомобіля був стривожений криками невідомої жінки на вулиці

    Скріншот з відео

    Тварина провела поглядом розгнівану дамочку і потішила своїм виглядом господаря і користувачів мережі

    Власники часто заводять своїм вихованцям TikTok. Австралійський пастуший пес з Нью-Йорка на прізвисько Ведмідь (Bear) теж володіє сторінкою в соцмережах, інформує Ukr.Media.

    На профіль Ведмедя в TikTok підписані 225 тис. осіб. Нещодавно собаку зняли господарі, коли він почув крики жінки, що проходила повз машини. Реакція тварини не змусила себе чекати: він простежив за міською божевільною поглядом, який не вимагає коментарів.

    Ролик набрав понад 6 млн переглядів!

    Як повідомлялося, у ветеринарній клініці смт Глеваха на Київщині лікарі помилково стерилізували собаку, якого привезли лише на грумінг. Ветлікарі мали помити і почистити зуби собаці, а натомість прооперували.

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    Теги: машини тварини TikTok
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    Реакція собаки на крики жінки, що проходила повз машину, розвеселила мережу