Реакція собаки на крики жінки, що проходила повз машину, розвеселила мережу
Пес, що сидів в салоні автомобіля був стривожений криками невідомої жінки на вулиці
Тварина провела поглядом розгнівану дамочку і потішила своїм виглядом господаря і користувачів мережі
Власники часто заводять своїм вихованцям TikTok. Австралійський пастуший пес з Нью-Йорка на прізвисько Ведмідь (Bear) теж володіє сторінкою в соцмережах, інформує Ukr.Media.
На профіль Ведмедя в TikTok підписані 225 тис. осіб. Нещодавно собаку зняли господарі, коли він почув крики жінки, що проходила повз машини. Реакція тварини не змусила себе чекати: він простежив за міською божевільною поглядом, який не вимагає коментарів.
Ролик набрав понад 6 млн переглядів!
Як повідомлялося, у ветеринарній клініці смт Глеваха на Київщині лікарі помилково стерилізували собаку, якого привезли лише на грумінг. Ветлікарі мали помити і почистити зуби собаці, а натомість прооперували.