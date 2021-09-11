Реакція собаки на крики жінки, що проходила повз машину, розвеселила мережу

Пес, що сидів в салоні автомобіля був стривожений криками невідомої жінки на вулиці

Тварина провела поглядом розгнівану дамочку і потішила своїм виглядом господаря і користувачів мережі

Власники часто заводять своїм вихованцям TikTok. Австралійський пастуший пес з Нью-Йорка на прізвисько Ведмідь (Bear) теж володіє сторінкою в соцмережах, інформує Ukr.Media.

На профіль Ведмедя в TikTok підписані 225 тис. осіб. Нещодавно собаку зняли господарі, коли він почув крики жінки, що проходила повз машини. Реакція тварини не змусила себе чекати: він простежив за міською божевільною поглядом, який не вимагає коментарів.

Ролик набрав понад 6 млн переглядів!

Як повідомлялося, у ветеринарній клініці смт Глеваха на Київщині лікарі помилково стерилізували собаку, якого привезли лише на грумінг. Ветлікарі мали помити і почистити зуби собаці, а натомість прооперували.