11 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
За народними прикметами, той, хто на Усікновення ножем користується, сам залишиться без голови
У суботу, 11 вересня, відзначаємо такі свята та пам’ятні дати:
- Всесвітній день надання першої медичної допомоги
Із 2000 року Всесвітній день надання першої медичної допомоги проводиться щорічно в другу суботу вересня. Ініціатором його проведення виступають національні організації – члени Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.
Основне завдання при наданні першої медичної допомоги полягає в тому, щоб шляхом проведення необхідних найпростіших медичних заходів врятувати життя потерпілому, зменшити його страждання і попередити розвиток можливих ускладнень.
Вже давно відомо про існування так званої «золотої години», того часу, коли постраждалому можна надати найбільш дієву першу допомогу. Саме в такі моменти людина, що потрапила в несподіване критичне становище, перебуває між життям і смертю. Пояснюється це тим, що максимальні компенсаторні функції організму людини, при виникненні раптових і серйозних ушкоджень, можуть ефективно підтримувати стабільний стан приблизно протягом однієї години.
- День українського кіно
Професійне свято працівників кінематографії – День українського кіно – встановлене Указом Президента від 12.01.1996 №52/96 і відзначається щорічно у другу суботу вересня.
Перша українська кінозйомка відбулася у вересні 1896 року в Харкові, де фотограф Альфред Федецький зняв кілька хронікальних сюжетів. А вже в грудні Федецький влаштував перший український кіносеанс у Харківському оперному театрі.
Українські художники впродовж минулого століття створили власну яскраву кіношколу, яка гідно збагатила світове кіно. У пам’яті назавжди залишаться імена Олександра Довженка і Івана Кавалерідзе, Марка Донського, Сергія Параджанова, Леоніда Бикова, Леоніда Осики, Івана Миколайчука і багатьох їх талановитих творчих послідовників.
- День фізичної культури і спорту України
Свято День фізичної культури і спорту в Україні відзначається в другу суботу вересня. Офіційно засновано в 1994 році.
- Тиждень освіти дорослих
Заходи Тижня освіти дорослих в Україні проходять у другій декаді вересня. Це міжнародна ініціатива, яка проводиться з 1999 року під егідою ЮНЕСКО. Офіційну підтримку Тижня освіти дорослих здійснюють структури Міністерства освіти і науки України.
Тиждень освітнього зростання в Україні спрямований на розширення пізнавальних процесів в суспільстві, особисте вдосконалення освіти і культури дорослих людей. Ця міжнародна ініціатива підтримується в більш ніж 50 країнах світу. Щорічні події проводяться з 11 по 17 вересня.
- Всесвітній день боротьби з тероризмом (із 2008 року)
У 2001 році 11 вересня стався терористичний акт у Нью-Йорку, США. Загальна кількість загиблих – 2 996 людей.
- День без новин – хороший день
- День застилання ліжка
- Православні віряни відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі.
У народі – Головосік, Іванів день, Іван Пісний) – велике свято, присвячене мученицькій смерті Іоанна Хрестителя.
За народним календарем сьогодні Івана Ріпного. Приходить час збирати ріпу. Перелітні птахи саме летіли на південь, осінь поступово вступала в свої права. Особливих урочистостей не влаштовували, тільки готували пишні гуляння, яким відзначали черговий рубіж закінчення польових робіт.
Традиції та звичаї
Вважається, що цей день завершує літо. У народі говорили: «Іван Пісний прийшов, літо красне відвів». Чоловіки з цієї дати у полі без каптана не виходили. З 11 вересня зазвичай починається «бабине літо», яке триває до 22 вересня. З цього приводу існувала приказка: «З Івана пісного мужик осінь зустрічає, а баба своє літо починає».
Дата 11 вересня відзначена строгим постом. Звідси і походить назва дня «Іван Пісний».
Якщо на Івана Купала збирали трави, то на Івана Пісного було прийнято збирати коріння. Селяни починали прибирати ріпу.
Ще цей день пов’язували з активністю нечистої сили. Вважалося, що по селах можуть ходити чаклунки і випрошувати щось. Щоб вони не змогли увійти в будинок і навіть у двір, під воротами або під порогом закопували мак.
Народні прикмети:
- Якщо цього дня ув’язалася за вами біла собака – у вашому домі буде достаток.. Ця прикмета вірна вже не одне століття. Білі собаки – це велика рідкість.
Вважається, що сам Іоанн Хреститель так благословляє праведну людину на щасливе життя. Але таке диво відбувається дуже рідко. Найчастіше за людиною може ув’язатися звичайна собака. Саме з цієї причини її не можна проганяти, якщо вона довела вас до будинку. Від того, що ви будете годувати тварину, ви не збіднієте, а ось вона принесе у ваш дім добробут.
Заборони цього дня:
- Співати й танцювати.
- Працювати вдома і на городі.
- Не можна користуватися ножем або іншими гострими предметами.
Іменини
11 вересня іменини відзначають Іван, Олеся.