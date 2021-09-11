11 вересня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

11 вересня вітання приймають усі причетні до сфери фізичної культури та спорту, а також до кіномистецтва

За народними прикметами, той, хто на Усікновення ножем користується, сам залишиться без голови

У суботу, 11 вересня, відзначаємо такі свята та пам’ятні дати:

Всесвітній день надання першої медичної допомоги

Із 2000 року Всесвітній день надання першої медичної допомоги проводиться щорічно в другу суботу вересня. Ініціатором його проведення виступають національні організації – члени Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Основне завдання при наданні першої медичної допомоги полягає в тому, щоб шляхом проведення необхідних найпростіших медичних заходів врятувати життя потерпілому, зменшити його страждання і попередити розвиток можливих ускладнень.

Вже давно відомо про існування так званої «золотої години», того часу, коли постраждалому можна надати найбільш дієву першу допомогу. Саме в такі моменти людина, що потрапила в несподіване критичне становище, перебуває між життям і смертю. Пояснюється це тим, що максимальні компенсаторні функції організму людини, при виникненні раптових і серйозних ушкоджень, можуть ефективно підтримувати стабільний стан приблизно протягом однієї години.

День українського кіно

Професійне свято працівників кінематографії – День українського кіно – встановлене Указом Президента від 12.01.1996 №52/96 і відзначається щорічно у другу суботу вересня.

Перша українська кінозйомка відбулася у вересні 1896 року в Харкові, де фотограф Альфред Федецький зняв кілька хронікальних сюжетів. А вже в грудні Федецький влаштував перший український кіносеанс у Харківському оперному театрі.

Українські художники впродовж минулого століття створили власну яскраву кіношколу, яка гідно збагатила світове кіно. У пам’яті назавжди залишаться імена Олександра Довженка і Івана Кавалерідзе, Марка Донського, Сергія Параджанова, Леоніда Бикова, Леоніда Осики, Івана Миколайчука і багатьох їх талановитих творчих послідовників.

День фізичної культури і спорту України

Свято День фізичної культури і спорту в Україні відзначається в другу суботу вересня. Офіційно засновано в 1994 році.

Тиждень освіти дорослих

Заходи Тижня освіти дорослих в Україні проходять у другій декаді вересня. Це міжнародна ініціатива, яка проводиться з 1999 року під егідою ЮНЕСКО. Офіційну підтримку Тижня освіти дорослих здійснюють структури Міністерства освіти і науки України.

Тиждень освітнього зростання в Україні спрямований на розширення пізнавальних процесів в суспільстві, особисте вдосконалення освіти і культури дорослих людей. Ця міжнародна ініціатива підтримується в більш ніж 50 країнах світу. Щорічні події проводяться з 11 по 17 вересня.

Всесвітній день боротьби з тероризмом (із 2008 року)

У 2001 році 11 вересня стався терористичний акт у Нью-Йорку, США. Загальна кількість загиблих – 2 996 людей.

День без новин – хороший день

День застилання ліжка

Православні віряни відзначають Усікновення глави Іоанна Предтечі.

У народі – Головосік, Іванів день, Іван Пісний) – велике свято, присвячене мученицькій смерті Іоанна Хрестителя.

За народним календарем сьогодні Івана Ріпного. Приходить час збирати ріпу. Перелітні птахи саме летіли на південь, осінь поступово вступала в свої права. Особливих урочистостей не влаштовували, тільки готували пишні гуляння, яким відзначали черговий рубіж закінчення польових робіт.

Традиції та звичаї

Вважається, що цей день завершує літо. У народі говорили: «Іван Пісний прийшов, літо красне відвів». Чоловіки з цієї дати у полі без каптана не виходили. З 11 вересня зазвичай починається «бабине літо», яке триває до 22 вересня. З цього приводу існувала приказка: «З Івана пісного мужик осінь зустрічає, а баба своє літо починає».

Дата 11 вересня відзначена строгим постом. Звідси і походить назва дня «Іван Пісний».

Якщо на Івана Купала збирали трави, то на Івана Пісного було прийнято збирати коріння. Селяни починали прибирати ріпу.

Ще цей день пов’язували з активністю нечистої сили. Вважалося, що по селах можуть ходити чаклунки і випрошувати щось. Щоб вони не змогли увійти в будинок і навіть у двір, під воротами або під порогом закопували мак.

Народні прикмети:

Якщо цього дня ув’язалася за вами біла собака – у вашому домі буде достаток.. Ця прикмета вірна вже не одне століття. Білі собаки – це велика рідкість.

Вважається, що сам Іоанн Хреститель так благословляє праведну людину на щасливе життя. Але таке диво відбувається дуже рідко. Найчастіше за людиною може ув’язатися звичайна собака. Саме з цієї причини її не можна проганяти, якщо вона довела вас до будинку. Від того, що ви будете годувати тварину, ви не збіднієте, а ось вона принесе у ваш дім добробут.

Заборони цього дня:

Співати й танцювати.

Працювати вдома і на городі.

Не можна користуватися ножем або іншими гострими предметами.

Іменини

11 вересня іменини відзначають Іван, Олеся.