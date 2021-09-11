В Україні різко виріс попит на вживані авто

Всього з початку поточного року в Україні пройшли реєстрацію понад 301 тис. машин з пробігом

Реєстрації ввезених з-за кордону «євроблях» виросли в півтора раза

У серпні українці зареєстрували 51,3 тис. старих легковиків, ввезених з-за кордону. Ця цифра перевищила торішній показник на 56%. Варто зазначити, що за останній місяць літа український автопарк поповнився на 8,5 тис. нових машин, що на 22% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Укравтопром.

В результаті в серпні частка старих іномарок склала 86% від усіх автомобілів, які вперше реєструвалися в Україні.

Лідером серед б/в авто став Volkswagen Passat. Протягом серпня 2021 року громадяни країни зареєстрували 3327 Пасатів.

Другий результат показав Renault Megane, за місяць така модель була зареєстрована 2832 раз.

Третю сходинку посів Volkswagen Golf, українські номери з’явилися у 2697 таких автомобілів.

Всього з початку поточного року в Україні пройшли реєстрацію понад 301 тис. машин з пробігом, які прибули з інших країн, що на 46% більше, ніж роком раніше і в чотири з половиною рази більше, ніж нових легковиків, які отримали українські номери за той же період 2021 року.

Що стосується нових автомобілів, позиції лідера зберегла Renault, в серпні поточного року було зареєстровано 1274 автомобілі. Примітно, що в порівнянні з тим же періодом 2020 року продажі машин цієї марки скоротилися на 4,5 відсотка.

Друге місце зберіглося за Toyota, яка збільшила продажі з минулого року майже на 10% до 1260 одиниць. Третій рядок рейтингу займає Kia, яка наростила результат річної давності в п’ять разів. Автомобілям цієї марки надали перевагу 840 покупців.

З початку року куплено і поставлено на облік 66,7 тис. нових легковиків, що на 27% більше, ніж за той же період 2020 року.

Нагадаємо, компанія Ford вирішила покинути ще одну країну – Індію, яка входить в п’ятірку найбільших авторинків світу. Причиною став низький попит і великі збитки: за останнє десятиліття вони склали понад $2 млрд, і подальші прогнози були невтішні. У зв’язку з цим Ford зупиняє виробництво автомобілів на індійських заводах, але якийсь час буде імпортувати в Індію готові машини.