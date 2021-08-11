Скандал у ветклініці на Київщині: лікарі помилково стерилізували собаку

Ветлікарі мали помити і почистити зуби собаці, а натомість прооперували

У ветеринарній клініці смт Глеваха на Київщині лікарі помилково стерилізували собаку, якого привезли лише на грумінг. Історію собаки Альби розповідає ТСН.

У Максима Шульженка був цілком здоровий собака. Альбу відвезли у приватну ветеринарну клініку, аби її викупали, розчесали та почистили зуби.

За кілька годин господар отримав шокуюче повідомлення – Альбу прооперували

«Я спочатку подумав: що це жарт, виявилося ні, не жарт», – зізнається чоловік.

Трирічну самку голден ретривера, яка три місяці тому народила 5 здорових цуценят, просто стерилізували під загальним наркозом без жодних медичних підстав.

Власник собаки викликав адвоката, поліцію, а про ситуацію зі своїм голден ретривером написав у соціальних мережах – дуже обурила поведінка ветеринарів.

«Апофеозом вибачень співробітників стало – ми з вас за цю маніпуляцію не візьмемо грошей. Посміхнуло, звісно, дякую, що не здогадалися вимагати за це сплатити», – говорить господар собаки.

Сьогодні ветклініка, в якій Альба стала не лише розчесаною та чистою, а ще й стерилізованою, працює у звичайному режимі.

У клініці итуацію з Альбою на камеру не коментують – кажуть, власник закладу пішов у відпустку.

Свою провину ветеринари не заперечують. Максим Шульженко виклав у мережу телефонну розмову з власником клініки Іваном Стойковим, де головний ветеринар намагався пояснити, як же так сталося. «Там було прохання ще почистити зуби, і ця процедура робиться з анестезією, тому склалося так, що ми припустилися помилки», – говорить він.

Через кілька годин після цієї розмови Іван Стойков помилку визнав публічно, горе-ветеринарів пообіцяли звільнити, а як компенсацію – лікувати собак та котів, господарі яких не можуть за це заплатити.

«Клініка бере на себе зобов'язання фінансувати лікування 4 пацієнтів на місяць впродовж двох років та щомісячно про це звітувати», – зазначили там.

Чоловік від матеріальної компенсації для себе та Альби відмовився, заяву з поліції забере, але від перевірки ветеринарний заклад це не врятує – господарю навіть не видали довідок про хірургічне втручання.