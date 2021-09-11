На Донеччині поліцейські вкрали смітник (відео)

Копи потрапили на відео під час своєї витівки

Співробітники поліції вкрали смітник в Донецькій області

У Краматорську, що на Донеччині, правоохоронці поцупили урну для сміття на автомийці, де чистили службовий автомобіль від бруду. Дії співробітників управління поліції охорони зняла камера відеоспостереження.

Кадри з незвичайним злочином швидко розлетілися в інтернеті. Відео оприлюднив Сергій Грішин на своїй сторінці у Facebook.

Як видно на ролику, копи після миття машини стали протирати транспорт ганчірками. У певний момент один із правоохоронців, озирнувшись, взяв смітник поруч і поклав на заднє сидіння в салон авто.

Напарник на це ніяк не відреагував. Після обидва співробітники поліції охорони спокійно продовжили чистку авто.

Читайте також: