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    На Донеччині поліцейські вкрали смітник (відео)

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    Копи потрапили на відео під час своєї витівки - На Донеччині поліцейські вкрали смітник (відео)
    Копи потрапили на відео під час своєї витівки
    Фото з відкритих джерел

    Співробітники поліції вкрали смітник в Донецькій області

    У Краматорську, що на Донеччині, правоохоронці поцупили урну для сміття на автомийці, де чистили службовий автомобіль від бруду. Дії співробітників управління поліції охорони зняла камера відеоспостереження.

    Кадри з незвичайним злочином швидко розлетілися в інтернеті. Відео оприлюднив Сергій Грішин на своїй сторінці у Facebook.

    Як видно на ролику, копи після миття машини стали протирати транспорт ганчірками. У певний момент один із правоохоронців, озирнувшись, взяв смітник поруч і поклав на заднє сидіння в салон авто.

    Напарник на це ніяк не відреагував. Після обидва співробітники поліції охорони спокійно продовжили чистку авто.

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    Теги: сміття машини автомобіль поліція транспорт
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    На Донеччині поліцейські вкрали смітник (відео)