Суд вперше покарав школяра за булінг щодо вчителя



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Суд зобов’язав матір неповнолітнього сплатити штраф у розмірі 850 гривень

Булінг проявлявся у систематичних образах та психологічному тиску щодо вчителя зі сторони учня

У Хмельницькій області суд ухвалив рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності особи за булінг.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

«Булером виявився старшокласник однієї із місцевих шкіл, а потерпілим - його вчитель. Булінг проявлявся у систематичних образах та психологічному тиску зі сторони учня», - розповіли у поліції.

Підлітка визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд зобов’язав матір неповнолітнього сплатити штраф у розмірі 850 гривень.

Як відомо, Міносвіти разом з експертами розробляє програму для вчителів щодо протидії булінгу.

Також повідомлялося, що освітяни пропонують визнати булінгом психологічне насильство батьків над вчителями.

Нагадаємо, 13 лютого в Україні вперше оштрафували за новим законом про булінг: суд визнав винною дівчину, яка виставляла приватні фото іншої у своєму Instagram.

Раніше в одному із сіл Бориспільського району Київської області директор школи звернувся до Національної поліції з повідомленням про побиття 14-річної учениці невідомою особою.