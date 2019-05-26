«Тату на обличчі – не моя фішка»: У Вінниці вперше виступила реперка Alyona Alyona



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Репортаж з концерту української реперші Alyona Alyona у Вінниці

22 травня у Вінниці, у нічному клубі Феріде Плаза відбувся концерт вже відомої реперки Alyonа Alyona, яка сколихнула український музичний простір своїм супер-качовими звуком та оригінальними відео.

За короткий період публічних виступів, про неї вже написали американський Vogue, а видання The New York Times включив її до топ-списку 15 європейських виконавців, який варто послухати.

Близько сотні людей зібралося у нічному клубі, аби вперше побачити на вінницькій сцені українську сенсаційну реп-співачку Alyona Alyona, яка привезла до нашого міста ще зовсім свіжий альбом «Пушка». Співачка почала концерт із затримкою у годину, що абсолютно не заважало деяким відвідувачам почати танцювати ще до початку, адже на сцені весь цей час грав діджей, що поступово розігрівав публіку.

Alyonа Alyona (Альона Савраненко) — українська реп-співачка, яка стала відома завдяки пісні «Рибки», відео на яку вона опублікувала на своєму ютуб-каналі ще минулого жовтня. Після миттєвого успіху, дівчина звільнилась з дитячого садочку, де працювала вихователькою, та один за одним почала випускати нові відеокліпи, один з яких лише за місяць набрав мільйон переглядів на ютубі.

У шортах, боксерській накидці та золотих кросівках співачка вийшла на сцену разом із бек-вокалісткою, і своїми «Рибками» розпочала виступ. Починаючи з першої і по останню пісню публіка підспівувала майже кожному тексту, при тому що новий альбом співачки вийшов тільки минулого місяця.

У перервах між піснями співачка спілкувалася з публікою і короткими історіями презентувала наступні треки, а також трошки розповіла про Вінницю:

«Таке гарне місто, ми тут трохи погуляли, були у зоопарку. Чухала альпаку за голову! — каже співачка зі сцени. — Сьогодні, я також мала змогу погуляти по ваших вулицях, і скажу вам, що вони такі ж, як і у моїй пісні «Дихає вулиця».

Популярні «Голови», «Відчиняй» та «Залишаю свій дім» вперше зазвучали наживо у Вінниці, під які співачка розкачувала публіку своїми авторськими текстами та ритмічними бітами. Після виконання її найвідоміших пісень, співачка сказала, що «це були ваші улюблені пісні, а в мене на альбомі є моя улюблена — «Велика і смішна». Іронія, а також прості, але водночас важливі теми у текстах приймаються легко, а неймовірно драйвові та ритмічні біти не дозволяють публіці встояти на місці.

«Я хочу читати реп про звичайне життя своєю рідною мовою — так співачка пояснює свої україномовні тексти американському виданню The New York Times».

Під час концерту реперка передала привіт українській співачці Alina Pash і заспівала їхню спільну пісню «Падло». Також, під час іншої композиції, до концерту долучився гітарист, і Alyona Alyona презентувала дещо ліричну пісню про дітей.

«А я все читала дітям добру казку, як іти – не впасти, бо життя як пазли, все докупи скласти, жити без баласту, жити просто класно»

«Я дуже сильно сумую за своїм садочком, у якому я працювала. Коли весь свій час віддаєш дітям, це не може пройти безслідно, це завжди у тебе в серці. Одного разу, сумуючи за ними я написала таку гарну пісеньку», — ділиться зі сцени співачка.

«Тату на обличчі — не моя фішка, я просто пишка, пушка, пишка»: реперка не співає про наркотики чи гроші, як це часто буває у реп піснях:

«Я співаю про себе, про людей, що мене оточують — звичайних українців. Я співаю про те, що потрібно приймати нас такими, як ми є, вірити в нас і дозволити робити нам те, що ми хочемо, аби ми могли стати тим, ким хочемо», — розповідає Alyonа Alyona американському виданню Vogue.

Концерт тривав всього годину, а завершився ще однією «Рибкою» на біс, яка зазвучала в дещо іншій, танцювальній обробці. »Все, все» – попрощалась співачка, і зі словами «Щастя, здоров’я» завершила свій перший вінницький концерт. Публіка ще кілька хвилин кликала співачку на другий «біс», але мабуть через задуху у залі, співати більше не вийшла. Присутні мали змогу зустрітися з співачкою тільки за двадцять хвилин, на автограф сесії.

Джерело: VЕЖА