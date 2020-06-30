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    Економіка та фінанси

    Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ

    опитування
    • Розсилка
    <p>Українці вважають, що нашій державі не потрібен МВФ</p> - Більшість українців не підтримують співпрацю з МВФ

    Українці вважають, що нашій державі не потрібен МВФ

    61% респондентів сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити

    Більшість українців виступили проти співпраці нашої держави з МВФ.

    Про це свідчать результати проведеного 20-23 червня опитування, що оприлюднені на сайті Київського міжнародного інституту соціології.

    Як зазначається, учасників дослідження попросили висловити свою думку щодо доцільності співпраці України з МВФ.

    В червні 24% українців притримувалися думки, що зараз краще співпрацювати з МВФ, отримуючи нові кредити. Порівняно з квітнем, частка людей, які так вважають, зменшилася на 8 відсоткових пунктів (с 32% до 24%).

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    Також 61% респондентів сказали, що зараз краще не співпрацювати з МВФ і не отримувати нові кредити. У порівнянні з квітнем, частка людей, які так вважать, збільшилась на 15 відсоткових пунктів (с 46% до 61%).

    Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд планує в вересні цього року провести перший огляд виконання Україною програми Stand-By, за результатами якого буде прийняте рішення про виділення наступного траншу Умови, які має виконати Україна для отримання наступного траншу, вказані в документах програми Stand-By оприлюдненій у відкритому доступі.

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