Постраждалі від вибуху на Позняках не можуть потрапити у квартири, які роздав Зеленський



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Людей виселили з під'їзду, де стався вибух Фото: ДСНС

Будинки обнесені огорожею, людей не пускають навіть подивитися квартири

У понеділок, 29 червня, увечері жителі багатоповерхівки на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, де 21 червня стався вибух, зібралися згадати сусідів, які загинули. Акцію влаштували на дев'ятий день після трагедії.

З аварійного під'їзду виселили людей. Частина з них живе у родичів, частина – в інтернаті.

Гарячою темою обговорення під час зустрічі було те, що президент Володимир Зеленський роздав 12 квартир. Кажуть, що отримали лише сертифікати. Є проблем з тим, як потрапити до нових квартир. Про це повідомляє «5 канал».

За словами однієї мешканки, квартири видали у ЖК «Кришталеві фонтани» на вулиці Метрологічній, 42. Усього є чотири черги комплексу, четверту ще добудовують.

Зеленський вручав нібито ключі 12 родинам – тим, хто втратив родичів, живе в інтернаті і не має іншого альтернативного житла і має малолітніх дітей. Фактично люди отримали ключі, але скористатися ними не можуть. Їх не пускають навіть подивитися квартиру, бо там все ще триває будівництво. А в квартирах голі бетонні стіни.

Зовні будинки обнесені огорожею. Зі слів постраждалих, документів на квартири поки не мають. Їм видали сертифікати. На них є лише фото підпису директора забудовника, а ще стоїть технічний будівельний номер. Насправді ж він не відповідає номеру будинку. Родина однієї з мешканок навіть не знала, на якому поверсі квартира. У відділі продажу їм сказали, що у них двокімнатна квартира, а в сертифікаті йдеться про трикімнатну.

Нагадаємо, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

У мережу виклали відеозапис вибуху в житловій 10-поверхівці у Дарницькому районі Києва.

Загалом рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

22 червня стало відомо, що у будинку слідів вибухівки не знайшли. Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ.

Комісія Кабміна вирішує питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Київська влада готова виділити з резервного фонду міста 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух.

Столична влада проводить експертизу, за результатами якої буде визначено, які із секцій будинку остаточно непридатні для проживання.

25 червня президент Володимир Зеленський вручив ключі від 12 квартир людям, які постраждали від вибуху у київському будинку. Він повідомив, що впродовж максимум півтора місяця ще 28 нових квартир буде передано постраждалим.