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    Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)

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    Столичні дороги комунальники обробляють соляним розчином та піщано-соляною сумішшю - Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)
    Столичні дороги комунальники обробляють соляним розчином та піщано-соляною сумішшю
    фото: Київавтодор

    Сніг ітиме у столиці до кінця доби

    У Києві від ранку триває обробка доріг, мостів, тротуарів і велодоріжок протиожеледними засобами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Дорожники використовують сіль, піщано-соляну суміш, соляний розчин.

    Нині задіяно 178 одиниць спецтехніки. Особливу увагу під час снігопадів приділяють підйомам і спускам, шляхопроводам і тротуарам. У разі посилення опадів у «Київавтодорі» збільшать кількість залученої техніки.

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    Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)
    Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)
    Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)
    Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)
    Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)
    Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)
    Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)
    Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)
    Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)
    Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)
    Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)
    фото: Київавтодор

    Загалом дорожники мають 586 одиниць основної і додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

    За прогнозами синоптиків, сніг ітиме у столиці до кінця доби.

    Як повідомлялося, в Києві 14-15 січня оголошено штормове попередження: очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Окрім цього, вдень 14 січня – пориви вітру 25 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий). Також завтра буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг із переходом у дощ (вночі місцями), температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор негода
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    Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)