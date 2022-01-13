Снігопад та ожеледиця. На столичні дороги вийшли майже 200 одиниць спецтехніки (фото)

Сніг ітиме у столиці до кінця доби

У Києві від ранку триває обробка доріг, мостів, тротуарів і велодоріжок протиожеледними засобами. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники використовують сіль, піщано-соляну суміш, соляний розчин.

Нині задіяно 178 одиниць спецтехніки. Особливу увагу під час снігопадів приділяють підйомам і спускам, шляхопроводам і тротуарам. У разі посилення опадів у «Київавтодорі» збільшать кількість залученої техніки.

Загалом дорожники мають 586 одиниць основної і додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

За прогнозами синоптиків, сніг ітиме у столиці до кінця доби.

Як повідомлялося, в Києві 14-15 січня оголошено штормове попередження: очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Окрім цього, вдень 14 січня – пориви вітру 25 м/с (II рівень небезпеки, помаранчевий). Також завтра буде хмарно з проясненнями, невеликий сніг із переходом у дощ (вночі місцями), температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.