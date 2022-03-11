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    РНБО закликає українців вступати до інтернет військ

    РНБО закликає українців вступати до інтернет військ
    фото: Еспресо

    Дуже багато українців задають собі питання «Я не вмію стріляти, то чим я можу бути корисним?»

    Центр протидії дезінформації при РНБО пропонує всім бажаючим подолати ворога в Інтернеті, ставши до лав Інтернет військ України.

    Це стане корисним для тих, хто прагне допомогти нашій державі здолати загарбницького окупанта.

    Оскільки дуже багато українців задають собі питання «Я не вмію стріляти, то чим я можу бути корисним?», ЦПД створив спільноти в соціальних мережах та месенджерах для публікування завдань. До них можуть долучитися всі, хто має бажання взяти участь у боротьбі проти ворога.

    Головне завдання такої ініціативи – розповсюджувати правдиву інформацію серед світових політичних діячів та лідерів думок, голосувати за петиції для європейців та боронити свою країну.

    Список спільнот для Інтернет Військ України:
    Теги: РНБО інтернет Facebook Telegram соціальні мережі Instagram
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    РНБО закликає українців вступати до інтернет військ