Великий розробник антивірусів припиняє роботу в РФ та Білорусі

«Ми негайно скасували доступність усіх наших продуктів з Росії та Білорусі та призупинили всі маркетингові та збутові операції в цих країнах», – заявляє Avast

Чеський розробник програмного забезпечення в галузі інформаційної безпеки Avast «на підтримку українського народу» призупиняє діяльність у Росії та Білорусі. Про це йдеться у заяві компанії.

«Будь-який військовий конфлікт – це перш за все людське лихо. Avast має співробітників як в Україні, так і в Росії і активно працює над їх захистом... Ми негайно скасували доступність усіх наших продуктів з Росії та Білорусі та призупинили всі маркетингові та збутові операції в цих країнах», – заявляє Avast.

«Наш бізнес, який приносить близько $2,5 млн податку з продажу щороку лише російському уряду, жодним чином не буде брати участь у діях Росії. Тому призупинення нашого бізнесу в Росії та Білорусі є правильним, оскільки ми засуджуємо дії Росії в Україні», – наголосили в компанії.

Водночас Avast підтримує та розширює пропозиції своїх продуктів в Україні. «Ми безкоштовно надаємо користувачам-платникам розширення їхніх ліцензій. Користувачі наших безкоштовних продуктів тепер також можуть безкоштовно отримати наші продукти преміум-класу. З огляду на поширення дезінформації, підтримка доступу українців до безпечного, необмеженого інтернет-з’єднання для отримання та обміну точною інформацією про конфлікт є надзвичайно важливою», – резюмували в компанії.

Як повідомлялось, турецька авіакомпанія Pegasus Airlines скасовує свої рейси в Росію з 13 по 27 березня через проблеми зі страхуванням літаків.