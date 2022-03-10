Уряд схвалив санкції проти російських пропагандистів

«Списки насправді будуть ширше – виділив найбільш токсичних» – пояснив Ткаченко

Список санкцій розгляне РНБО

Кабінет міністрів України схвалив список санкцій проти російських пропагандистів. Як повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, відповідний акт урядовці передали на розгляд Ради національної безпеки та оборони.

«Ці списки і санкції мають бути розглянуті РНБО та президентом. Окрім всього, їхнє погодження дозволить нам з таким же списком звернутись до ЄС і ввести дзеркальні санкції», – пояснив Ткаченко.

Так, до переліку пропагандистів потрапили:

Добродєєв Олег Борисович, генеральний директор ВГТРК;

Ернст Костянтин Львович, генеральний директор, «Первый канал»;

Тюлін Володимир Володимирович, генеральний директор ТОВ «Акцепт», телеканал «Рен ТВ»;

Жаров Олександр Олександрович, генеральний директор АТ «Газпром-медиа холдинг»;

Канделакі Тіна Ґівіївна, телеведуча, виконуюча обов’язки директора каналу «ТНТ»;

Габрелямов Арам Ашотович, голова ради директорів ВАТ «Редакція газети «Известия», генеральний директор і президент видавничого дому News Media;

Кісельов Дмитро Константинович, генеральний директор Федерального державного унітарного підприємства «Международное информационное агентство «Россия сегодня»;

Міткова Тетяна Ростиславівна, заступник генерального директора ВАТ «Телекомпания НТВ» з інформаційного мовлення, головний редактор Служби інформації НТВ;

Симоньян Маргарита Симонівна, головний редактор Russia Today

Скабєєва Ольга Володимирівна, телеведуча каналу «Россия-1»;

Соловйов Володимир Рудольфович, ведучий «Соловйов Live».

Крім того, Україна збирається ввести санкції також проти юридичних осіб. Зокрема, серед них акціонерне товариство «Первый канал», Федеральне державне унітарне підприємство «Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія» (канал РТР), Федеральне державне унітарне підприємство «Міжнародне інформаційне агентство «Россия сегодня», АТ «Газпром-медіа холдинг», відкрите акціонерне товариство «Телекомпания НТВ», АТ «Телекомпания НТВ», ВАТ «Телерадіокомпанія збройних сил Російської Федерації «Звезда», ТОВ «Акцепт» (телевізійний канал «Рен ТВ»), ТОВ «Національний рекламний альянс», ТОВ «іві.ру», ТОВ «НТВ Плюс».

Ткаченко додав, що «списки насправді будуть ширше – виділив найбільш токсичних».

Тим часом вже понад 300 росіян хочуть позбутися громадянства РФ.

Генштаб 10 березня повідомив, що Сили оборони України зупинили ворога на всіх напрямках.

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